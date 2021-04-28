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Регіна Тодоренко виправдалася через хворобу сина: Я погана мати

Сьогодні, 17:48

Популярна телеведуча була відверта зі своїми шанувальниками і поскаржилася на складності материнства

Регіна Тодоренко, яка раніше розповіла про проблеми у відносинах з чоловіком Владом Топаловим , назвала себе поганою мамою. телеведуча в Instagram опублікував пост з визнанням.

Регіна виправдалася, що через зйомки в іншому місті не може бути поруч із сином, який захворів.

"Я – погана мати. У моменти, коли дитина хворіє, відчуваю себе жахливо. Хочеться звільнити малюка і забрати весь біль собі! Мене накриває через те, що зараз я не поруч, а за 1 тис. км від дому і навіть не можу обійняти нашого малюка. І ось стою я в такі моменти перед камерою, де щиро потрібно чогось порадіти або здивуватися, а я хочу ридати ", – написала телеведуча.

Регіна Тодоренко з сином
Регіна Тодоренко з сином
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вона написала, що в такі моменти, ніби супермен, з'являється її чоловік, який лікує дитину і заспокоює саму Регіну.

"Як же ми все-таки друг одному необхідні! Коли один падає духом, другий завжди підбадьорить!" – зізналася Тодоренко.

Нещодавно Регіна Тодоренко зробила відверте зізнання про зйомки в купальниках.

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