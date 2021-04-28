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Регина Тодоренко оправдалась из-за болезни сына: Я плохая мать

Сегодня, 17:48

Популярная телеведущая разоткровенничалась со своими поклонниками и пожаловалась на сложности материнства

Регина Тодоренко, которая ранее рассказала о проблемах в отношениях с супругом Владом Топаловым, назвала себя плохой мамой. Телеведущая в Instagram опубликовал пост с признанием.

Регина оправдалась, что из-за съемок в другом городе не может быть рядом с сыном, который заболел.

"Я – плохая мать. В моменты, когда ребенок болеет, чувствую себя ужасно. Хочется освободить малыша и забрать всю боль себе! Меня накрывает из-за того, что сейчас я не рядом, а за 1 тыс. км от дома и даже не могу приобнять нашу крошку. И вот стою я в такие моменты перед камерой, где искренне нужно чему-то порадоваться или удивиться, а я хочу рыдать", – написала телеведущая.

Регина Тодоренко с сыном
Регина Тодоренко с сыном
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Она написала, что в такие моменты, будто супермен, появляется ее супруг, который лечит ребенка и успокаивает саму Регину.

"Как же мы все-таки друг другу необходимы! Когда один падает духом, второй всегда подбодрит!" – призналась Тодоренко.

Недавно Регина Тодоренко сделала откровенное признание о съемках в купальниках.

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