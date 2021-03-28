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"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

Сьогодні, 19:02

Вона навіть підстригла чубчик!

"Ні, я не розлучаюся", – написала Регіна Тодоренко, вихваляючись новою зачіскою. Днями зірка "Орла і решки" шокувала своїх шанувальників несподіваним вчинком – вона вирішила обрізати волосся, яке ростила з 8 років!

Весь процес Регіна записала на відео і виклала в соцмережу. Ведуча зізналася, що їй набридли одноманітність і сталість і захотілося змін.

На наш скромний погляд, Тодоренко дуже личить нова зачіска, а особливо чубчик. Знімками вона поділилася в Instagram-профілі.

Регіна Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Регіна Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях підписники Регіни написали, що підстриглася вона недарма, адже тепер ще молодша і гарніша. "Тобі дуже личить!","Найкраще рішення", "Красуня! Вам дуже личить", – пишуть користувачі.

В YouTube з'явився свіжий випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому пенсіонер-влогер обговорює з киянами перехід на літній час і навіщо це потрібно.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви в рідну Одесу.

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