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Тодоренко зізналася, що в їх стосунках з Топаловим згасла пристрасть: Починаєш занурюватися в побут

Сьогодні, 12:43

Популярна телеведуча зізналася, як народження сина вплинуло на їхні стосунки з Владом Топаловим

Регіна Тодоренко, яка нещодавно зробила відверте зізнання про зйомки в купальниках , розповіла про проблеми у стосунках з чоловіком Владом Топаловим.

У програмі "Сєвер шоу" телеведуча зізналася, що після народження сина Майкла в їх стосунках з чоловіком стало менше пристрасті і зникла романтика.

"Коли з'являються діти, ти зовсім забуваєш про цю романтичну частину, яка дуже важлива. Починаєш занурюватися в рутину, побут, замовити їжу, думаєш про підгузки ... А потім згадуєш про чоловіка. А, чоловік? Так, у мене десь був чоловік . Прости, як тебе звати ", – розповіла Регіна.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином
Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вона зазначила, що Влад не ображається на дружину через це. Він намагається Регіні допомагати у всьому.

Раніше Регіна Тодоренко вже розповідала про кризу у стосунках з Владом Топаловим.

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