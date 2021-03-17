В Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу (відео)

Під час візиту ведучої на батьківщину лікарі знайшли у неї рідкісне захворювання

Телеведуча і блогерка Регіна Тодоренко, яка нещодавно приїхала з Москви до рідної Одеси, дізналася про свою невиліковну хворобу. В Instastories Регіна повідомила підписникам, що лікарі виявили у неї вітиліго, та опублікувала відео свого візиту до лікаря.

На відео артистка показала білу пляму на своїй нозі. Але поставилася до цієї новини ведуча з гумором. Вона весело повідомила, що зараз вони колотимуть туди плазму, і навіть зафіксувала сам процес. Ця процедура повинна поліпшити стан шкіри.

"Ось тут у мене така біла пляма. Ми будемо зараз туди колоти плазму", – сказала Регіна.

У Регіни Тодоренко виявили вітіліго Відео: instagram.com/reginatodorenko

Потім ведуча показала, як лікар вколює їй плазму в область, де знаходиться біла пляма на нозі. Регіна зазначила, що навіть не відчула уколу.

"Сподіваюся, що мені це допоможе. Або я буду як модель відома, у якій теж вітиліго. Та й взагалі, у всіх великих людей була ця хвороба. Навіть у Майкла Джексона", – сказала Регіна під час бесіди з лікарем.

Регіна Тодоренко показала, як їй колять плазму Відео: instagram.com/reginatodorenko

Раніше в Мережі розкритикували нове відео Регіни Тодоренко, в якому вона перевтілилася в блондинку.

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