Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Тодоренко відверто про зйомки в купальниках: "Соромилася свого тіла"

Сьогодні, 18:17

Телеведуча розповіла, які в неї раніше були комплекси

Регіна Тодоренко, яка нещодавно здивувала новим образом , розповіла, що соромилася свого тіла. В Instagram популярна телеведуча опублікувала відвертий пост про свої комплекси.

За словами Регіни, зйомки в купальнику були для неї справжнім випробуванням.

"Я колись соромилася свого тіла через скромною грудей, пигментаций на тілі, неправильного прикусу. Особливо в програмах "Орел і решка" виходи в купальнику були для мене нестерпні. Я виглядала погано, зовсім не по стандартам загальноприйнятою краси – мені так здавалося ", – розповіла Регіна.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведуча зізналася, що їй вдалося позбутися від комплексів і за це вона дякує руху бодіпозитива. Зараз Тодоренко змогла полюбити себе.

"Любов до себе – для мене більше, ніж просто прийняття себе такою, яка є. Швидше, навпаки – це можливість займатися своїм тілом, це догляд за собою, щоденна активація клітин всього організму, вживання корисної та смачної їжі, духовний розвиток! Коли в голові порядок, тіло здорово і не потребує оцінки та порівняння з загальноприйнятими стандартами ", – написала Регіна.

Раніше у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Регіна Тодоренко обстригла своє довге волосся і зняла про це відео Регіна Тодоренко зворушила батьків до сліз дорогим подарунком Регіна Тодоренко вперше за довгий час приїхала з Москви до рідної Одеси: відео
Регіна Тодоренко
Реклама

Новини партнерів

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию

Популярні статті

Сьогодні, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Сьогодні, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Сьогодні, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

Вчора, 19:53Фаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

Вчора, 14:22Смачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Вчора, 10:22Фаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

Вчора, 05:44Психо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

4 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

4 квітняФаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

4 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

3 квітняЗірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

3 квітняЗірково

У півфіналі Маски розсекретили Циклопа

3 квітняЗірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете шоковані

3 квітняФаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

Новини партнерів

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти