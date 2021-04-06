Тодоренко відверто про зйомки в купальниках: "Соромилася свого тіла"

Телеведуча розповіла, які в неї раніше були комплекси

Регіна Тодоренко, яка нещодавно здивувала новим образом , розповіла, що соромилася свого тіла. В Instagram популярна телеведуча опублікувала відвертий пост про свої комплекси.

За словами Регіни, зйомки в купальнику були для неї справжнім випробуванням.

"Я колись соромилася свого тіла через скромною грудей, пигментаций на тілі, неправильного прикусу. Особливо в програмах "Орел і решка" виходи в купальнику були для мене нестерпні. Я виглядала погано, зовсім не по стандартам загальноприйнятою краси – мені так здавалося ", – розповіла Регіна.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведуча зізналася, що їй вдалося позбутися від комплексів і за це вона дякує руху бодіпозитива. Зараз Тодоренко змогла полюбити себе.

"Любов до себе – для мене більше, ніж просто прийняття себе такою, яка є. Швидше, навпаки – це можливість займатися своїм тілом, це догляд за собою, щоденна активація клітин всього організму, вживання корисної та смачної їжі, духовний розвиток! Коли в голові порядок, тіло здорово і не потребує оцінки та порівняння з загальноприйнятими стандартами ", – написала Регіна.

Раніше у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу.

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