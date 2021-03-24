Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Регіна Тодоренко зворушила батьків до сліз дорогим подарунком

Сьогодні, 11:17

Реакцію батьків телеведуча зняла на відео

Цей візит в рідну Одесу телеведуча Регіна Тодоренко запам'ятає назавжди. Через багато років вони разом з братом здійснили давню мрію своїх батьків – купили автомобіль. Про це телеведуча розповіла у себе в Instagram , А також показала реакцію батьків на такий подарунок.

Спочатку батьки Регіни не знали куди вони їдуть. Регіна посадила маму і тата в машину і попросила надіти чорні маски на очі. Батьки припустили, що дочка з сином везуть їх до ресторану.

Незабаром сім'я приїхала в автомобільний салон. Регіна підвела батьків до нового Volkswagen Tiguan, який прикрасили червоним бантом і зняла з очей мами і тата маски. "Це вам! Автомобіль! " – закричала радісна Тодоренко.

Папа Регіни був дуже зворушений таким сюрпризом і на його очах виступили сльози радості.

regina todorenko (@reginatodorenko)

"Моя мрія здійснилась! Ми з братом зробили це! Я давно хотіла подарувати батькам комфортний автомобіль, але був ряд причин, по яких ми не могли здійснити це бажання ", – написала телеведуча в Instagram.

Також вона поділилася історією, що 12 років тому тато Регіни продав свій автомобіль Ниву для того, щоб дочка змогла купити собі машину.

"Собі автомобіль я купила тільки через років сім, а ось тепер дуже хочу подарувати мамі з татом", – написала артистка.

Раніше ми розповідали, що в Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Тодоренко зізналася, що пережила кризу у стосунках з Топаловим: "Ми дуже сварилися" У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса Регіна Тодоренко потрапила в скандал через фото з сином у бізнес-класі літака
Регіна Тодоренко батьки зірок
Реклама

Новини партнерів

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму
Гражданин России Депардье может сесть в тюрьму

Популярні статті

Вчора, 18:51Модно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

Вчора, 17:23Зірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

Вчора, 16:50Events

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Вчора, 11:57Events

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Вчора, 11:51Зірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Вчора, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняПсихо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

22 березняEvents

40 святих 2021: найсильніша молитва

22 березняФаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

22 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Новини партнерів

Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти