Регіна Тодоренко зворушила батьків до сліз дорогим подарунком

Реакцію батьків телеведуча зняла на відео

Цей візит в рідну Одесу телеведуча Регіна Тодоренко запам'ятає назавжди. Через багато років вони разом з братом здійснили давню мрію своїх батьків – купили автомобіль. Про це телеведуча розповіла у себе в Instagram , А також показала реакцію батьків на такий подарунок.

Спочатку батьки Регіни не знали куди вони їдуть. Регіна посадила маму і тата в машину і попросила надіти чорні маски на очі. Батьки припустили, що дочка з сином везуть їх до ресторану.

Незабаром сім'я приїхала в автомобільний салон. Регіна підвела батьків до нового Volkswagen Tiguan, який прикрасили червоним бантом і зняла з очей мами і тата маски. "Це вам! Автомобіль! " – закричала радісна Тодоренко.

Папа Регіни був дуже зворушений таким сюрпризом і на його очах виступили сльози радості.

"Моя мрія здійснилась! Ми з братом зробили це! Я давно хотіла подарувати батькам комфортний автомобіль, але був ряд причин, по яких ми не могли здійснити це бажання ", – написала телеведуча в Instagram.

Також вона поділилася історією, що 12 років тому тато Регіни продав свій автомобіль Ниву для того, щоб дочка змогла купити собі машину.

"Собі автомобіль я купила тільки через років сім, а ось тепер дуже хочу подарувати мамі з татом", – написала артистка.

Раніше ми розповідали, що в Одесі у Регіни Тодоренко діагностували невиліковну хворобу.

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