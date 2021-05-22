Реакція Мережі на вибір Холостяка-11: Перемогла хіть, а не кохання
Вчора відбувся фінал 11 сезону шоу "Холостяк", який нікого не залишив байдужим. Головний герой цього сезону – бізнесмен Михайло Залівако зробив свій вибір, але багато глядачів залишилися незадоволеними
Фінал "Холостяка-11" дійсно став вкрай емоційним і несподіваним для всіх. І бувай Михайло Залівако і Анна Богдан показують свої романтичні почуття на фото, глядачі діляться своїми бурхливими реакціями в Мережі.
Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка" перед Михайлом стояв вибір – між Анною Богдан і Юлею Зайкою, яку повернули на проєкт після того, як вона пішла в дев'ятому випуску. 31-річний бізнесмен у результаті обрав Анну, зізнавшись їй у коханні.
У Мережі багато глядачів залишилися незадоволені фіналом "Холостяка-11" і сформованої парою – Михайлом та Анною.
- "Пів України плаче. Як же Міша помилився!"
- Просто пі***ц "
- "Краще б вже нікого не вибирав, ніж такий фінал"
- "Хлопці, розходимося"
- "Як довіряти після цього? У голові просто не вкладається. Дуже шкода Зайку, вона дійсно кохала..."
- "Жодна дівчинка не подобалася, але фінал зовсім жорсткий навіть для мене! Емоцій нуль. Ніякого трепету, мурашок. Вперше якось ні про що взагалі"
- "Спонсор мого мікроінфаркту – Холостяк"
- "Жесть! Найгірший Холостяк за весь час! Найгірший вибір!"
- "Перемогла хіть, а не кохання"
Нагадаємо, що раніше на шоу "Холостяк" змусив Анну Богдан зізнатися, чи є у неї почуття до колишнього чоловіка – ексглави Офісу президента.
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