Реакція Мережі на вибір Холостяка-11: Перемогла хіть, а не кохання

Вчора відбувся фінал 11 сезону шоу "Холостяк", який нікого не залишив байдужим. Головний герой цього сезону – бізнесмен Михайло Залівако зробив свій вибір, але багато глядачів залишилися незадоволеними

У Мережі реагують на фінал "Холостяка-11" Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Фінал "Холостяка-11" дійсно став вкрай емоційним і несподіваним для всіх. І бувай Михайло Залівако і Анна Богдан показують свої романтичні почуття на фото, глядачі діляться своїми бурхливими реакціями в Мережі.

Нагадаємо, що у фіналі "Холостяка" перед Михайлом стояв вибір – між Анною Богдан і Юлею Зайкою, яку повернули на проєкт після того, як вона пішла в дев'ятому випуску. 31-річний бізнесмен у результаті обрав Анну, зізнавшись їй у коханні.

У Мережі багато глядачів залишилися незадоволені фіналом "Холостяка-11" і сформованої парою – Михайлом та Анною.

"Пів України плаче. Як же Міша помилився!"

Просто пі***ц "

"Краще б вже нікого не вибирав, ніж такий фінал"

"Хлопці, розходимося"

"Як довіряти після цього? У голові просто не вкладається. Дуже шкода Зайку, вона дійсно кохала..."

"Жодна дівчинка не подобалася, але фінал зовсім жорсткий навіть для мене! Емоцій нуль. Ніякого трепету, мурашок. Вперше якось ні про що взагалі"

"Спонсор мого мікроінфаркту – Холостяк"

"Жесть! Найгірший Холостяк за весь час! Найгірший вибір!"

"Перемогла хіть, а не кохання"

Нагадаємо, що раніше на шоу "Холостяк" змусив Анну Богдан зізнатися, чи є у неї почуття до колишнього чоловіка – ексглави Офісу президента.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися