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Реакция Сети на выбор Холостяка-11: Победила похоть, а не любовь

Сегодня, 11:19

Вчера состоялся финал 11 сезона шоу "Холостяк", который никого не оставил равнодушным. Главный герой этого сезона – бизнесмен Михаил Заливако сделал свой выбор, но многие зрители остались недовольны

В Сети реагируют на финал "Холостяка-11"
В Сети реагируют на финал "Холостяка-11"
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Финал "Холостяка-11" действительно стал крайне эмоциональным и неожиданным для всех. И Пока Михаил Заливако и Анна Богдан показывают свои романтичные чувства на фото, зрители делятся своими бурными реакциями в Сети.

Напомним, что в финале "Холостяка" перед Михаилом стоял выбор – между Анной Богдан и Юлей Зайкой, которую вернули на проект после того, как она ушла в девятом выпуске. 31-летний бизнесмен в итоге выбрал Анну, признавшись ей в любви.

В Сети многие зрители остались недовольны финалом "Холостяка-11" и сложившейся парой – Михаилом и Анной.

  • "Пол Украины плачет. Как же Миша ошибся!"
  • Просто пи***ц"
  • "Лучше бы уже никого не выбирал, чем такой финал"
  • "Ребята, расходимся"
  • "Как доверять после этого? В голове просто не укладывается. Очень жаль зайку, она действительно любила..."
  • "Ни одна девочка не нравилась, но финал совсем жесткий даже для меня! Эмоций ноль. Никакого трепета, мурашек. Впервые как-то ни о чём вообще"
  • "Спонсор моего микроинфаркта- Холостяк"
  • "Жесть! Худший холостяк за все время! Худший выбор!"
  • "Победила похоть, а не любовь"

Напомним, что ранее на шоу "Холостяк" вынудил Анну Богдан признаться, есть ли у нее чувства к бывшему супругу – экс-главе Офиса президента.

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