Як Холостяк-11 Михайло Заливако і Анна Богдан відреагували на фінал шоу – ніжні фото

Анна Богдан стала тією самою, якій вдалося завоювати серце 31-річного харківського бізнесмена Михайла Заливако

Герой 11 сезону "Холостяка", в якому переможницею стала Анна Богдан, Михайло Заливако поділився романтичним фото з коханою. У ніч, після того, як чоловік обрав свою любов на шоу, він постав разом зі своєю дівчиною в тій самій локації, де пройшла фінальна церемонія.

На знімку, опублікованому в Instagram-акаунті Михайла, вони разом з Ганною стоять на відкритій терасі однієї з висоток в Дубаї. Закохані обіймають одне одного і мило усміхаються.

Чоловік залишив фото без підпису, лише додавши емоджі червоного "серця".

Михайло Заливако і Анна Богдан Фото: instagram.com/kanyeeebear

Анна Богдан теж поділилася фотографією зі своїм коханим.

"У коханні немає переможців і переможених. Ми знайшли одне одного. І це головне. Ти мій. А я твоя", – зворушливо підписала знімок дівчина.

Переможниця "Холостяка-11" Ганна Богдан і Михайло Заливако Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Раніше ми розповіли, що відомо про переможницю проєкту – Анну Богдан.

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