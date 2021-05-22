Шашки на поцілунки, американські гірки і меблевий магазин: три головні моменти фіналу Холостяка-11

Дізнайтеся, як пройшли останні побачення Михайла Заливака з учасницями проєкту – Анною Богдан, Юлею "Зайкою" і Розалі Номбре

Фінал "Холостяка-11" Фото: скриншот

Завершився проєкт "Холостяк-11", в якому Михайло Залівако визначився з обраницею – нею стала 28-річна киянка Анна Богдан.

Фінал реаліті був напруженим – Михайло востаннє сходив з кожною з дівчат на побачення, що в подальшому допомогло йому прийняти головне рішення.

Life Сьогодні коротко діляться всіма подробицями побачень Холостяка з Розалі, Юлею "Зайкою" і Анною Богдан.

Прощання з Розалі

Для того, щоб прийняти вірне рішення, Михайло Заливако вирішив зустрітися з кожною з дівчат окремо, а локацією для побачень став...меблевий магазин. Там Холостяк попросив учасниць вибрати, на їхню думку, головну кімнату в будинку пари. Юля "Зайка" і Анна Богдан відповіли, що це спальня. І тільки Розалі сказала, що головна кімната – це вітальня, де зазвичай можна зібрати багато друзів.

В той момент Холостяк зрозумів, що до Розалі він відчуває теплі почуття, але швидше дружні, ніж романтичні. Довелося попрощатися, хоча, за словами Михайла, це було нелегко.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Анею

Після прощання з Розалі Михайло Заливако, Анна Богдан і Юля "Зайка" Бельченко вирушили в Дубай. Там Холостяк і визначився, з ким хоче бути разом.

Перед цим у Заливако було побачення і з Анею, і з Юлею. З Богдан вони спочатку відвідали парк атракціонів. І каталися на американських гірках. До речі, саме з цим атракціоном Заливако порівняв характер Богдан.

Скріншот: кадр з відео

Потім був обід у відомому ресторані, який розташований на підвісний платформі. Там пара обговорювала, де вони будуть жити після закінчення проєкту – в рідному для Ані Києві або на батьківщині Михайла – у Харкові. Богдан наполягала на столиці.

Скріншот: кадр з відео

Пізніше пара перебралася в більш затишне місце, де Михайло знову підняв тему стосунків Анни з її ексчоловіком. Дівчина дала зрозуміти, що не хоче спілкуватися на цю тему, тому пара вирішила не торкатися минулого.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Юлею "Зайкою"

З Юлею "Зайкою" у Холостяка було не менше екстремальне і яскраве побачення. Першою локацією був критий гірськолижний комплекс, де Заливако вчив "Зайку" кататися на сноуборді.

Скріншот: кадр з відео

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Скріншот: кадр з відео

Пізніше пара вечеряла з видом на фонтани.

Скріншот: кадр з відео

А потім грали в шашки на поцілунки...

Скріншот: кадр з відео

Яким би романтичним не був день Юлії та Михайла, кінець цієї історії вам вже відомий. На жаль, Холостяк не зміг відповісти взаємністю на слова "Зайки" про любов.

Раніше ми повідомляли, що Юля "Зайка" написала про фінал проєкту "Холостяк-11".

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