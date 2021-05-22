Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Шашки на поцілунки, американські гірки і меблевий магазин: три головні моменти фіналу Холостяка-11

Сьогодні, 02:05

Дізнайтеся, як пройшли останні побачення Михайла Заливака з учасницями проєкту – Анною Богдан, Юлею "Зайкою" і Розалі Номбре

Фінал "Холостяка-11"
Фінал "Холостяка-11"
Фото: скриншот

Завершився проєкт "Холостяк-11", в якому Михайло Залівако визначився з обраницею – нею стала 28-річна киянка Анна Богдан.

Фінал реаліті був напруженим – Михайло востаннє сходив з кожною з дівчат на побачення, що в подальшому допомогло йому прийняти головне рішення.

Life Сьогодні коротко діляться всіма подробицями побачень Холостяка з Розалі, Юлею "Зайкою" і Анною Богдан.

Прощання з Розалі

Для того, щоб прийняти вірне рішення, Михайло Заливако вирішив зустрітися з кожною з дівчат окремо, а локацією для побачень став...меблевий магазин. Там Холостяк попросив учасниць вибрати, на їхню думку, головну кімнату в будинку пари. Юля "Зайка" і Анна Богдан відповіли, що це спальня. І тільки Розалі сказала, що головна кімната – це вітальня, де зазвичай можна зібрати багато друзів.

В той момент Холостяк зрозумів, що до Розалі він відчуває теплі почуття, але швидше дружні, ніж романтичні. Довелося попрощатися, хоча, за словами Михайла, це було нелегко.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Анею

Після прощання з Розалі Михайло Заливако, Анна Богдан і Юля "Зайка" Бельченко вирушили в Дубай. Там Холостяк і визначився, з ким хоче бути разом.

Перед цим у Заливако було побачення і з Анею, і з Юлею. З Богдан вони спочатку відвідали парк атракціонів. І каталися на американських гірках. До речі, саме з цим атракціоном Заливако порівняв характер Богдан.

Скріншот: кадр з відео

Потім був обід у відомому ресторані, який розташований на підвісний платформі. Там пара обговорювала, де вони будуть жити після закінчення проєкту – в рідному для Ані Києві або на батьківщині Михайла – у Харкові. Богдан наполягала на столиці.

Скріншот: кадр з відео

Пізніше пара перебралася в більш затишне місце, де Михайло знову підняв тему стосунків Анни з її ексчоловіком. Дівчина дала зрозуміти, що не хоче спілкуватися на цю тему, тому пара вирішила не торкатися минулого.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Юлею "Зайкою"

З Юлею "Зайкою" у Холостяка було не менше екстремальне і яскраве побачення. Першою локацією був критий гірськолижний комплекс, де Заливако вчив "Зайку" кататися на сноуборді.

Скріншот: кадр з відео

Мі-мі-мі дня – знайомство з пінгвінами!

Скріншот: кадр з відео

Пізніше пара вечеряла з видом на фонтани.

Скріншот: кадр з відео

А потім грали в шашки на поцілунки...

Скріншот: кадр з відео

Яким би романтичним не був день Юлії та Михайла, кінець цієї історії вам вже відомий. На жаль, Холостяк не зміг відповісти взаємністю на слова "Зайки" про любов.

Раніше ми повідомляли, що Юля "Зайка" написала про фінал проєкту "Холостяк-11".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту -Анну Богдан Розалі сподівається зустріти чоловіка мрії після вильоту з Холостяка: Вірю, скоро знайдемо друг одного Розалі залишила проєкт Холостяк-11 у фіналі: Я ніби впала з обриву
Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
Красивейшая гольфистка мира о том, как за ней шпионили в бинокль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов

Популярні статті

Сьогодні, 00:32Зірково

Холостяк-11: що відомо про переможницю проєкту -Анну Богдан

Вчора, 12:45Зірково

Після другого півфіналу Євробачення букмекери змінили ставки. Україну посунула Швейцарія

Вчора, 12:42Зірково

Він врятував мене: розлучена Аліна Гросу підтвердила роман з російським актором

20 травняЗірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

20 травняСмачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

20 травняАктуально

ТОП-7 розваг на кожен день тижня: для себе, родини та друзів

20 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 травня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте сміливішими в своїх бажаннях!

20 травняEvents

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗірково

Постановників номера Go_A на Євробаченні-2021 звинуватили в крадіжці ідеї: деталі скандалу

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

Новини партнерів

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Смертность от КОВИД растет: в чем вина пациентов?
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Пономарев назвал условие успеха Go_A на "Евровидении"
Конфлікт набирає обертів: що не так у стосунках між Сумськими
Конфлікт набирає обертів: що не так у стосунках між Сумськими
Признаки, которые рассекретят ненастоящую грудь женщины
Признаки, которые рассекретят ненастоящую грудь женщины
Наталія Сумська відповіла, чому не спілкується з сестрою Ольгою
Наталія Сумська відповіла, чому не спілкується з сестрою Ольгою

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти