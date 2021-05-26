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Пугачова і Кіркоров після довгої сварки обмінялися люб'язностями: відео

Сьогодні, 19:21

Вперше за кілька років Алла Пугачова і Філіп Кіркоров опинилися на одному заході

Фото: Instagram

Довгий час в ЗМІ обговорювали сварку Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова. Експодружжя відписалося один від одного і кілька років не вітали один одного з святами. Але вчора на святкуванні 50-річчя Крістіни Орбакайте артисти вперше за довгий час зустрілися. Алла Пугачова танцювала під пісню Кіркорова і експодружжя обмінялося люб'язностями. Відео цього моменту з'явилося на одному з фан-акаунтів в Instagram .

Під час свого тосту співак підкреслив, що не вірить в те, що Орбакайте святкує 50-річний ювілей. Як зізнався Кіркоров, Орбакайте і Алла Пугачова володіють секретом молодості, з кожним роком виглядають все краще.

"Філечка, ти теж дуже добре виглядаєш!", – перебила Примадонна ексчоловіка.

fkirkorov_sing_live_love (@ f.n_fkirkorov)

Раніше Філіп Кіркоров поділився, чому йому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою.

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