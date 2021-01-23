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Пугачова відписалась від Кіркорова в Instagram. Через Навального?

Сьогодні, 18:52

Філіп Кіркоров закликав не брати участь в протестних акціях 23 січня в Росії

Алла Борисівна відписалась в Instagram від свого колишнього чоловіка Філіпа Кіркорова, якому заборонили в'їзд до Литви через Крим. Ймовірно, причиною відписки стало те, що напередодні співак висловлювався проти акцій, які сьогодні, 23 січня, проходять в РФ.

Сама Пугачова підтримала опозиціонера Олексія Навального і підписалася на його профіль в Instagram. А Кіркоров раніше опублікував в Instagram пост, в якому закликав згуртуватися з "лідером" і "не розхитувати човен".

Скріншот: instagram.com/alla_orfey

"Пропоную всім "обнулитися"! Блогерам й іншим "новачкам" пропоную закінчити грати в серйозні ігри ... Здається, у нас вже був один "німецький" пацієнт в історії, всі пам'ятають, до чого це призвело", – написав співак.

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Раніше повідомлялося, що Філіп Кіркоров судитиметься з Литвою через заборону на в'їзд.

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