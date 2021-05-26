72-річна Пугачова замилувала Мережу образом принцеси на вечірці дочки

Вечірнє вбрання Алли Пугачової багатьом сподобалося в Instagram. У Мережі співачку порівняли з Попелюшкою

Звичайно ж, Алла Пугачова не могла пропустити свято на честь дня народження своєї дочки Крістіни Орбакайте . Фото зі святкування опублікував Максим Галкін у себе в Instagram .

Алла Пугачова одягла пишну бежеву сукню, прикрашену багатою квітковою вишивкою. Талію співачка підкреслила широким шкіряним поясом сріблястого кольору, в тон туфельок.

"На дні народження Крістіни Орбакайте Алла в сукні від Валентина Юдашкіна і сам Валентин", – підписав знімок чоловік співачки.

Алла Пугачова Фото: instagram.com/maxgalkinru

Багато підписників Галкіна оцінили наряд Пугачової.

"Просто чарівне плаття, як у казці про Попелюшку"

"Алла Борисівна квіткова принцеса"

"Як Попелюшка"

Нагадаємо, раніше Алла Пугачова і Максим Галкін на вечірці Крістіни Орбакайте станцювали під пісню Філіпа Кіркорова.

Раніше ми розповідали. як Алла Пугачова виглядала в 17 років.

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