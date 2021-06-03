Протікання води, грибок і тазики: Анастасія Волочкова зіткнулася з проблемою Олі Полякової
Російська балерина не може змусити компанію полагодити дах у багатоквартирному будинку, де вона живе. Артистка анонсувала засідання суду
Відома російська балерина Анастасія Волочкава, яка нещодавно розлучилася з черговим чоловіком, Поскаржилася на ту ж проблему, що і українська співачка Оля Полякова – у неї в квартирі протікає дах.
Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.
"Моїй квартирі у центрі Москви вже 20 років. І всі ці роки керуючій компанії справно платили гроші за обслуговування будинку, що входило в їхні зобов'язання. Але, на жаль, ця компанія свої зобов'язання не виконувала, – скаржиться Волочкова. – Дійшло аж до того, що вона не збиралася полагодити дах, який 10 років тому був продовблений ломом під час відколу льоду".
Анастасія стверджує, що дірки були саме над її спальнею, обставленою дорогими меблями.
"Вода витікає на моє ліжко, на стелі з'явився величезний грибок. Тази підставлялися постійно, але це не допомагало", – додає вона.
Минулого року балерина полагодила дах за свої гроші, оскільки "керуюча компанія відмовилася це робити".
"Експертиза, яку ми викликали, склала претензію на нереальний збиток за ремонт спальні. І ми подали позов, щоб відшкодувати витрати на ремонт, який довелося робити через їхню недобропорядність. Засідання судове скоро", – зазначила російська артистка.
Нагадаємо, після розлучення з бойфрендом Анастасія дала відверте інтерв'ю і розповіла, чому вони більше не разом. За словами зірки балету, екс-обранець підкорив її добротою, чарівністю та почуттям гумору. Але їхні стосунки були не такими ідеальними, як здавалося в Instagram. Олег не влаштовував їй романтичних сюрпризів, не дарував квітів. Його не цікавила її творчість.
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