Протікання води, грибок і тазики: Анастасія Волочкова зіткнулася з проблемою Олі Полякової

Російська балерина не може змусити компанію полагодити дах у багатоквартирному будинку, де вона живе. Артистка анонсувала засідання суду

Фото: instagram.com/volochkova_art

Відома російська балерина Анастасія Волочкава, яка нещодавно розлучилася з черговим чоловіком, Поскаржилася на ту ж проблему, що і українська співачка Оля Полякова – у неї в квартирі протікає дах.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

"Моїй квартирі у центрі Москви вже 20 років. І всі ці роки керуючій компанії справно платили гроші за обслуговування будинку, що входило в їхні зобов'язання. Але, на жаль, ця компанія свої зобов'язання не виконувала, – скаржиться Волочкова. – Дійшло аж до того, що вона не збиралася полагодити дах, який 10 років тому був продовблений ломом під час відколу льоду".

Скріншот: instagram.com/volochkova_art

Анастасія стверджує, що дірки були саме над її спальнею, обставленою дорогими меблями.

"Вода витікає на моє ліжко, на стелі з'явився величезний грибок. Тази підставлялися постійно, але це не допомагало", – додає вона.

Минулого року балерина полагодила дах за свої гроші, оскільки "керуюча компанія відмовилася це робити".

"Експертиза, яку ми викликали, склала претензію на нереальний збиток за ремонт спальні. І ми подали позов, щоб відшкодувати витрати на ремонт, який довелося робити через їхню недобропорядність. Засідання судове скоро", – зазначила російська артистка.

Нагадаємо, після розлучення з бойфрендом Анастасія дала відверте інтерв'ю і розповіла, чому вони більше не разом. За словами зірки балету, екс-обранець підкорив її добротою, чарівністю та почуттям гумору. Але їхні стосунки були не такими ідеальними, як здавалося в Instagram. Олег не влаштовував їй романтичних сюрпризів, не дарував квітів. Його не цікавила її творчість.

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