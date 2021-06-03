Протечка воды, грибок и тазики: Анастасия Волочкова столкнулась с проблемой Оли Поляковой
Российская балерина не может заставить управляющую компанию починить крышу в многоквартирном доме, где она живет. Артистка анонсировала заседание суда
Известная российская балерина Анастасия Волочкава, которая недавно рассталась с очередным мужчиной, пожаловалась на ту же проблему, что и украинская певица Оля Полякова – у нее в квартире протекает крыша.
Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
"Моей квартире в центре Москвы уже 20 лет. И все эти годы управляющей компании исправно платились деньги за обслуживание дома, что входило в их обязательства. Но, к сожалению, эта компания свои обязательства не выполняла, – жалуется Волочкова. – Вплоть до того, что не собиралась починить крышу, которая 10 лет назад была продолблена ломом во время скола льда".
Анастасия утверждает, что дыры были именно над ее спальней, обставленной дорогой мебелью.
"Протечки воды на мою кровать и стены были ежегодно ужасными, на потолке появился огромный грибок. Тазики подставлялись постоянно, но это не помогало", – добавляет она.
В прошлом году балерина починила крышу за свои деньги, поскольку "управляющая компания отказалась это делать".
"Экспертиза, которую мы вызвали, составила претензию на нереальный ущерб по ремонту спальни. И мы подали иск, чтобы возместить затраты на ремонт, который пришлось делать по причине их недобропорядочности. Заседание судебное скоро", – отметила российская артистка.
Напомним, после расставания с бойфрендом Анастасия дала откровенное интервью и рассказала, почему они не больше не вместе. По словам звезды балеты, экс-избранник покорил ее добротой, обаянием и чувством юмора. Но их отношения были не такими идеальными, как казалось в Instagram. Олег не устраивал ей романтических сюрпризов, не дарил цветов. Его не интересовало ее творчество.
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