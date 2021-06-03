Протечка воды, грибок и тазики: Анастасия Волочкова столкнулась с проблемой Оли Поляковой

Российская балерина не может заставить управляющую компанию починить крышу в многоквартирном доме, где она живет. Артистка анонсировала заседание суда

Фото: instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкава, которая недавно рассталась с очередным мужчиной, пожаловалась на ту же проблему, что и украинская певица Оля Полякова – у нее в квартире протекает крыша.

Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

"Моей квартире в центре Москвы уже 20 лет. И все эти годы управляющей компании исправно платились деньги за обслуживание дома, что входило в их обязательства. Но, к сожалению, эта компания свои обязательства не выполняла, – жалуется Волочкова. – Вплоть до того, что не собиралась починить крышу, которая 10 лет назад была продолблена ломом во время скола льда".

Скриншот: instagram.com/volochkova_art

Анастасия утверждает, что дыры были именно над ее спальней, обставленной дорогой мебелью.

"Протечки воды на мою кровать и стены были ежегодно ужасными, на потолке появился огромный грибок. Тазики подставлялись постоянно, но это не помогало", – добавляет она.

В прошлом году балерина починила крышу за свои деньги, поскольку "управляющая компания отказалась это делать".

"Экспертиза, которую мы вызвали, составила претензию на нереальный ущерб по ремонту спальни. И мы подали иск, чтобы возместить затраты на ремонт, который пришлось делать по причине их недобропорядочности. Заседание судебное скоро", – отметила российская артистка.

Напомним, после расставания с бойфрендом Анастасия дала откровенное интервью и рассказала, почему они не больше не вместе. По словам звезды балеты, экс-избранник покорил ее добротой, обаянием и чувством юмора. Но их отношения были не такими идеальными, как казалось в Instagram. Олег не устраивал ей романтических сюрпризов, не дарил цветов. Его не интересовало ее творчество.

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