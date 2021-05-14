Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега
Балерина зізналася, що не приховувала обранця, а просто не афішувала нові відносини
Анастасія Волочкова розсекретила свого бойфренда, з яким зустрічається вже більше дев'яти місяців. Останнім часом балерина публікувала в Instagram фото і відео з загадковим Олегом, який ховав своє обличчя. Тепер російська зірка зважилася представити чоловіка публічно.
Волочкова випустила 45-хвилинне відео під назвою "Сповідь", у якому розповіла про стосунки з родиною, колишніх чоловіків, театр, хейт в мережі та показала Олега.
"Ми з Олегом стільки раз лаялися, розлучалися і знову сходилися. Я взагалі людина дуже складна, я людина-вулкан. Зі мною життя як на вулкані", – розповіла Анастасія.
При цьому обранець Волочкової зазначив, що вона насправді дуже добра і чесна, а на те, що про неї пишуть в ЗМІ і соцмережах, чоловік не звертає уваги.
Нагадаємо, що Анастасія Волочкова близько двох років зустрічалася з олігархом Сулейманом Керімовим. У 2007 році вона вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Вдовіна, від якого народила дочку Аріадну. З колишніми Волочкова розлучилася зі скандалом.
Раніше Анастасія Волочкова повторила своє скандальне фото на пляжі .
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