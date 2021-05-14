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Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега

Сьогодні, 15:33

Балерина зізналася, що не приховувала обранця, а просто не афішувала нові відносини

Анастасія Волочкова показала свого коханого
Анастасія Волочкова показала свого коханого
Фото: Скриншот из видео

Анастасія Волочкова розсекретила свого бойфренда, з яким зустрічається вже більше дев'яти місяців. Останнім часом балерина публікувала в Instagram фото і відео з загадковим Олегом, який ховав своє обличчя. Тепер російська зірка зважилася представити чоловіка публічно.

Волочкова випустила 45-хвилинне відео під назвою "Сповідь", у якому розповіла про стосунки з родиною, колишніх чоловіків, театр, хейт в мережі та показала Олега.

"Ми з Олегом стільки раз лаялися, розлучалися і знову сходилися. Я взагалі людина дуже складна, я людина-вулкан. Зі мною життя як на вулкані", – розповіла Анастасія.

Фото: instagram.com/volochkova_art

При цьому обранець Волочкової зазначив, що вона насправді дуже добра і чесна, а на те, що про неї пишуть в ЗМІ і соцмережах, чоловік не звертає уваги.

Нагадаємо, що Анастасія Волочкова близько двох років зустрічалася з олігархом Сулейманом Керімовим. У 2007 році вона вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Вдовіна, від якого народила дочку Аріадну. З колишніми Волочкова розлучилася зі скандалом.

Раніше Анастасія Волочкова повторила своє скандальне фото на пляжі .

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