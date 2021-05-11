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Продюсер Голосу країни виправдався за хайп на романі Кароль і Балана

Сьогодні, 17:21

Спочатку Володимир Завадюк назвав "стосунки" Тіни і Дана "синтетичними", а тепер запевняє, що його слова були неправильно інтерпретовані

Тіна Кароль, Володимир Завадюк, Дан Балан
Тіна Кароль, Володимир Завадюк, Дан Балан
Фото: прес-служба 1+1, instagram.com/zavaduk

Уже кілька днів у соцмережах обговорюють резонансну заяву Володимира Завадюка, продюсера "Голосу країни", стосовно того, що "роман" Тіна Кароль і Дана Балан був придуманий заради високих рейтингів.

Однак уже зараз Володимир вирішив прокоментувати цей момент, зробивши нову заяву про те, що його слова про Дана і Тіну нібито були неправильно інтерпретовані.

"Судячи з усього, слова для мого виступу було вибрано не надто влучно, що спричинило неабияку кількість помилкових інтерпретацій. Насамперед, я висловив свою особисту думку і бачення як продюсера. В наших шоу найважливіше – душа і наявність "хімії" між тренерами. В тому і є завдання продюсера, щоб вчасно це помітити і показати", – повідомив Завадюк в Instagram.

Скріншот: Instagram

Продюсер зізнався, що романтична історія Тіни і Дана нібито "розгорталася у нього на очах" і почуття пари були реальними.

"ЗіЗі свого боку хочу вибачитися перед Тіною та Даном, та їх прихильниками, яких могла образити хибна інтерпретація мого висловлення. І подякувати Даном Баланом за нерв, який він приніс в "голос". А Тіні Кароль за багаторічну співпрацю, яка дала змогу створити безліч успішного контенту. Впевнений, ще багато попереду", – написав Володимир.

У коментарях до публікації багато хто похвалив Володимира за те, що він "публічно визнав свою помилку". Були й ті, хто продовжує вірити, що симпатія між Даном і Тіною – все-таки вигадка заради високих рейтингів шоу.

Нагадаємо, MONATIK пішов з проєкту "Голос країни" слідом за Тіною Кароль.

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