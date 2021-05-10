Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

Сьогодні, 15:12

Володимир Завадюк заявив, що симпатія між тренерами шоу була створена синтетично, але з часом Дан і Тіна самі повірили в цю історію

Тіна Кароль і Дан Балан
Тіна Кароль і Дан Балан
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Продюсер проєкту "Голос країни" Володимир Завадюк зруйнував казку, в яку вірило багато шанувальників проєкту: виявилося, що "хімія" між екстренерами шоу Даном Баланом і Тіною Кароль була створена штучно заради високих рейтингів.

"Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була створена синтетично на каналі "1+1". Моє завдання як продюсера було змусити повірити Дана в те, що він цікавий Тіні, а Тіну – в те, що Дан нею цікавиться. Історія стала настільки легендарною, настільки цікавою, і такою, що зачаровує, що навіть Дан і Тіна самі в неї повірили. Величезна кількість людей подивилася дев'ятий і десятий сезони завдяки цій історії", – заявив Завадюк на одному зі своїх виступів, відео якого з'явилося в Мережі.

Виступ Володимира Завадюк
Відео: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Завадюк додав: "І мені здається, що частково дев'ятий і десятий сезони, незважаючи на те, що там були круті учасники, круті голоси, виграв дуже сильно за допомогою цієї емоції, за допомогою любові, за допомогою цього хайпу, тому що нам вдалося зберегти рейтинги і в такий спосіб зробити дев'ятий і десятий сезони не менш, а навіть частково більш рейтинговими, ніж інші сезони".

Зазначимо, що довго шанувальники проєкту думали, що в Дана і Тіни дійсно був таємний роман, хоча самі знаменитості цей факт не підтверджували. Під час кожного випуску дев'ятого і десятого сезонів "Голосу країни" Кароль та Балан то фліртували одне з одним, то обмінювалися поглядами. Дан навіть придумав Тіні миле прізвисько "кенгуруш", яке дуже сподобалося фанатам шоу. Також артист нерідко дарував Тіні букети квітів та інші презенти.

Нагадаємо, MONATIK пішов з проєкту "Голос країни" слідом за Тіною Кароль.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост Як Сергій Лазановський підкорив "Голос країни-11": що відомо про переможця Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин просить про допомогу: "Мама у важкому стані"
Голос країни
Реклама

Новини партнерів

Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Как выбрать одежду по знаку зодиака
Как выбрать одежду по знаку зодиака

Популярні статті

Вчора, 16:10Зірково

alyona alyona потролила дочку судді, яка назвала реперку кінченою (відео)

Вчора, 13:52Зірково

Джамала виправдалася за свій коментар під постом жінки Лещенка

Вчора, 09:00Фаново

Декомунізація може вбити "Батьківщину-Матір". Як зводився знаковий пам'ятник Києва

Вчора, 08:00Смачно

Імператорський сніданок – рецепт солодкого віденського омлету

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 9-15 травня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:20Фаново

Оригінальні привітання з Днем матері у віршах і смс

8 травняФаново

Привітання з Днем матері в прозі: красиві листівки і картинки

8 травняЗірково

Маніжа виступила на сцені Євробачення: як пройшла перша репетиція представниці Росії

8 травняЗірково

Каменських привітала Потапа з днем народження сексуальним зінанням

8 травняСмачно

Чим здивувати маму – три смачні ідеї з різних країн

8 травняФаново

День пам'яті та примирення: теплі слова та побажання

8 травняЗірково

Джессіка залишила проєкт Холостяк-11 в 10 випуску. Михайло Заливако назвав причину

7 травняЗірково

Епатажний репер Моргенштерн викликав захоплення у лідера Ленінграда Сергія Шнурова

7 травняМодно

Онучка Ротару прогулялася Нью-Йорком у кольє за 580 тис. гривень — таке було у Грейс Келлі

7 травняЗірково

Потап замовив несподівані подарунки на своє 40-річчя. Ви будете здивовані!

7 травняЗірково

Холостяк Залівако підтвердив, що перебуває у стосунках. А в Мережі назвали ім'я переможниці проєкту

Новини партнерів

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти