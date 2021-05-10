Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

Володимир Завадюк заявив, що симпатія між тренерами шоу була створена синтетично, але з часом Дан і Тіна самі повірили в цю історію

Тіна Кароль і Дан Балан Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Продюсер проєкту "Голос країни" Володимир Завадюк зруйнував казку, в яку вірило багато шанувальників проєкту: виявилося, що "хімія" між екстренерами шоу Даном Баланом і Тіною Кароль була створена штучно заради високих рейтингів.

"Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була створена синтетично на каналі "1+1". Моє завдання як продюсера було змусити повірити Дана в те, що він цікавий Тіні, а Тіну – в те, що Дан нею цікавиться. Історія стала настільки легендарною, настільки цікавою, і такою, що зачаровує, що навіть Дан і Тіна самі в неї повірили. Величезна кількість людей подивилася дев'ятий і десятий сезони завдяки цій історії", – заявив Завадюк на одному зі своїх виступів, відео якого з'явилося в Мережі.

Виступ Володимира Завадюк Відео: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Завадюк додав: "І мені здається, що частково дев'ятий і десятий сезони, незважаючи на те, що там були круті учасники, круті голоси, виграв дуже сильно за допомогою цієї емоції, за допомогою любові, за допомогою цього хайпу, тому що нам вдалося зберегти рейтинги і в такий спосіб зробити дев'ятий і десятий сезони не менш, а навіть частково більш рейтинговими, ніж інші сезони".

Зазначимо, що довго шанувальники проєкту думали, що в Дана і Тіни дійсно був таємний роман, хоча самі знаменитості цей факт не підтверджували. Під час кожного випуску дев'ятого і десятого сезонів "Голосу країни" Кароль та Балан то фліртували одне з одним, то обмінювалися поглядами. Дан навіть придумав Тіні миле прізвисько "кенгуруш", яке дуже сподобалося фанатам шоу. Також артист нерідко дарував Тіні букети квітів та інші презенти.

Нагадаємо, MONATIK пішов з проєкту "Голос країни" слідом за Тіною Кароль.

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