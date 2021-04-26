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До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

Сьогодні, 16:02

Співак написав в Instagram прощальний пост і подякував команді проекту за роботу

Слідом за Тіною Кароль з проекту Голос країни йде співак Дмитро Монатік, де він займав крісло тренера, починаючи з минулого року. Про це він написав пост в Instagram, де подякував команді проекту та тренерам.

"За такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос!" – написав співак.

MONATIK йде з Голосу країни
MONATIK йде з Голосу країни
Фото: instagram.com/monatik_official

У коментарях його засипали компліментами і подяками за його внесок в проекті: "Діма, спасибі за ці сезони. Найтепліший чоловічок", "Діма, спасибі за Вашу безмежно талановиту роботу з учасниками на проекті".

До слова, його підопічний Тьома Паучек також відреагував на послання свого тренера: "Дякую за дорогоцінний час, який дали, за досвід! Я обов'язково використаю в своїй творчості".

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Варто відзначити, що це вже другий тренер йде з проекту – раніше про свій вихід з шоу Голос країни заявила Тіна Кароль. Цікаво, що вона навіть побажала віддати своє місце Юлії Саніній – фронтвумен групи The Hardkiss.

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Джерело: Сьогодні
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