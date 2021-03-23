Не Маркл і Міддлтон єдиними: що ми знаємо про яскраву внучку королеви – принцесу Євгенію

Сьогодні внучці королеви Єлизавети II виповнюється 31 рік

Скандали з Меган Маркл, вбрання Кейт Міддлтон, барвисті капелюшки і милі коргі Єлизавети II – ми обожнюємо обговорювати новини про королівських персон. Але в останні роки увагу громадськості привернула ще одна особа з монаршої родини – принцеса Євгенія.

Довгий час внучка королеви Єлизавети II вела спокійне життя, і її нечасто згадували в заголовках ЗМІ, але два роки тому все змінилося. У 2018 році її весілля з бізнесменом Джеком Бруксбенком стало одним з головних за значущістю подій року (після весілля Меган і Гаррі, звичайно). А місяць тому принцеса Євгенія вперше показала свого сина, чим порушила королівську традицію і перевершила навіть Меган Маркл. Але це не єдине, що робить принцесу Євгенію дуже цікавою для громадськості.

принцеса Євгенія Фото: Getty Images

Хрещення на публіці

Третя з чотирьох онучок королеви, принцеса Євгенія, народилася 23 березня 1990 року. Її повне ім'я – Євгенія Вікторія Гелена, і вона – єдиний член королівської сім'ї, чиї хрестини стали публічним заходом. До цього хрестини спадкоємців королівського престолу проходили в закритому форматі. Стало відомо, що так вирішили батьки принцеси Євгенії – герцоги Йоркські.

Хрещення в Сандрінгемській церкві / Принцеса Маргарет, герцогиня Йоркська з маленькою принцесою Євгенією, принц Ендрю і королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Десята в черзі на престол

Батько принцеси Євгенії та її старшої сестри Беатріс – принц Ендрю, герцог Йоркський, є третьою дитиною королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Герцог Йоркський одружився на своїй подрузі дитинства Сарі Фергюсон в 1986 році. Але після народження Беатріс і Євгенії їхні батьки розлучилися.

Нині перед принцесою Євгенією в черзі на королівський престол дев'ятеро членів сім'ї, включно з принцесою Беатріс. Навряд чи Євгенія успадкує престол, але, судячи з її діяльності, вона про це анітрохи не шкодує.

Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс Фото: instagram.com/princesseugenie

Навчалася в одному коледжі з Кейт Міддлтон

Під час навчання в школі принцеса Євгенія перевелася в той самий відомий коледж-пансіон Мальборо, у графстві Вілтшир. У коледжі навчаються діти віком від 13 до 18 років, і він вважається одним з найпрестижніших навчальних закладів Англії. Тільки от за час навчання принцеса Євгенія жодного разу не перетнулася з герцогинею Кембриджською. Кейт закінчила навчання у 2000 році, а на той момент Євгенія туди ще не вступила.

Кейт Міддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у Швейцарії

У принцеси було насичене життя, і вона не сиділа в рідній Англії. Після закінчення університету вона працювала в Нью-Йорку і напевно нерідко подорожувала іншими містами. Саме під час однієї зі своїх поїздок на гірськолижний курорт у Швейцарії принцеса Євгенія і познайомилася з Джеком Бруксбенком. Лише через сім років молоді зіграли весілля.

Бізнесмен Джек Бруксбенк виріс в аристократичному британському світі. Свого часу він керував нічним клубом, який, до речі, відвідували принци Гаррі та Вільям, і навіть був менеджером авторського бренду текіли, який заснував Джордж Клуні.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк Фото: instagram.com/princesseugenie

Проти бодішеймінгу

У принцеси Євгенії активна соціальна позиція. Серед її благодійної діяльності – участь в акціях фонду Королівського національного ортопедичного госпіталю, а також інших організацій, які опікуються здоров'ям людей, захистом загрожених тварин, допомогою онкохворим.

Можливо, саме тому на своє весілля в 2018 році принцеса Євгенія вдягла сукню з V-подібним вирізом, який показав шрам на її спині. У дитинстві дівчині зробили операцію через сколіоз.

Фото: AFP

Ефектні виходи

Вбрання принцеси Євгенії під час публічної її появи не менш круте, ніж у Кейт або Меган. Можливо, тепер, коли вона рідше перебуває в тіні інших королівських осіб, ми будемо частіше бачити її ефектні виходи в світ.

Принцеса Євгенія Фото: Getty Images

Перевершила Меган Маркл у порушенні традицій палацу

Річ у тім, що зазвичай новонароджених дітей членів королівської сім'ї показують на офіційній фотосесії. Так робили Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Але тут принцеса Євгенія вирішила оновити засади і опублікувала знімок малюка, якого народила 9 лютого, на сторінці в Instagram.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Фото: instagram.com/princesseugenie

Раніше стало відомо, що насправді думає Єлизавета II про скандальне інтерв'ю Меган і Гаррі.

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