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Принцесса Евгения показала новое фото с правнуком Елизаветы II

Сегодня, 09:16

Принцесса Евгения родила мальчика в начале февраля

В начале февраля этого года Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз. Принцесса Евгения родила сына от Джека Бруксбэнка, которого назвали Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком.

В официальном Instagram-профиле Евгении появился новый снимок, на котором счастливая мама стоит рядом с супругом, а он держит на руках малыша.

Принцесса Евгения с мужем и ребенком
Принцесса Евгения с мужем и ребенком
Фото: instagram.com/princesseugenie

"Желаем всем счастливой Пасхи и цветущей весны", – написано в посте. Фотография сделана на фоне огромного цветущего дерева.

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В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола, при этом не исполняет обязанностей члена королевской семьи.

В прошлый раз 31-летняя принцесса Йоркская делилась снимком с малышом в марте, в день своего рождения.

Принцесса Евгения с семьей
Принцесса Евгения с семьей
Фото: instagram.com/princesseugenie

Ранее мы рассказывали что общего у принцессы Евгении с Кейт Миддлтон и как она обошла Меган Маркл.

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