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Все в зборі: Вікторія Бекхем показала пасхальне фото з чоловіком і дітьми

Сьогодні, 14:19

До родини також приєдналася кохана старшого сина Вікторії і Девіда

Вікторія Бекхем, яку переплутали з російською співачкою, поділилася рідкісним сімейним фото. На своїй сторінці в Instagram знаменитість запостила декілька знімків зі святкування католицького Великодня.

Свято Вікторія і Девід провели разом зі своїми чотирма дітьми, а також із нареченою старшого сина Брукліна – Ніколою Пельтц.

"Зі святом Великодня від сім'ї Бекхемів", – підписала одну з фотографій 46-річна дизайнерка.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Вікторія також показала окремий кадр, на якому її чоловік обіймається з молодшою дочкою Харпер.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

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А ось і солодка парочка Бруклін та Нікола, які, за чутками, вже одружилися.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

У липні цього року син Вікторії та Девіда Бекхемів 21-річний Бруклін заручився з дочкою мільярдера, 25-річною акторкою Ніколою Пельтц. Весільна церемонія повинна відбудуться в 2021 році.

Раніше стало відомо, що сім'я Бекхем запустить шоу про своє життя.

А поки проєкт в розробці, пропонуємо більш актуальну тему – дивіться новий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь" про жорсткий локдаун в Україні:

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