Принци Гаррі та Вільям вирішили забути старі образи і відновили стосунки
У братів з'явився спільний проєкт
Про те, що зараз стосунки між онуками Єлизавети II натягнуті, відомо всім. Але заради своєї мами принцеси Діани Вільям і Гаррі вирішили забути про старі образи і почали знову спілкуватися.
Як пише The Sun з посиланням на інсайдера, брати погодилися разом затвердити остаточний проєкт пам'ятника Діани, відкриття якого заплановано на 1 липня цього року.
Зазначається, що внучка Єлизавети II Зара Тиндалл і її чоловік, які недавно стали батьками , виступили в ролі посередників між братами. Їм потрібна була багато часу, щоб помирити їх хоча б заради цього проєкту, про який вони обидва мріяли.
Автором пам'ятника стане британський скульптор Ян Ренк-Бродлі. Сини Чарльза і Діани створили робочий комітет для спостереження за проєктом, і передбачається, що Гаррі, який проживає в США, будуть відправлені фотографії дизайну.
Нагадаємо, раніше ЗМІ стало відомо, що принц Гаррі планує приїхати до Британії на відкриття пам'ятника.
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