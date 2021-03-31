Принц Гаррі отримав більший спадок, ніж принц Вільям

Прабабуся принца Гаррі залишила йому велику спадщину

Під час інтерв'ю Опрі Вїнфрі принц Гаррі зізнався, що вони з Меган Маркл змогли переїхати до США завдяки спадку його мами леді Ді. Хоч онук Єлизавети II не назвав суму, яку йому залишила принцеса Діана, але ЗМІ вдалося це з'ясувати . Тепер же стало відомо, що і прабабуся принца Гаррі залишила йому велику спадщину.

Як пише The Sun, Єлизавета Боуз-Лайнон – мама Єлизавети II залишила принцу Гаррі спадщину в розмірі 19 мільйонів доларів. Зазначається, що Гаррі отримав більше грошей, ніж його брат принц Вільям.

Принци Гаррі та Вільям з батьком і прабабусею Фото: Getty Images

Це був свідомий крок мами королеви Єлизавети II. Після того, як принц Чарльз стане королем, принц Вільям стане новим принцом Уельським. Це означає, що він також отримає герцогство Корнуоол, яке фінансує суспільну, благодійну і приватну діяльність спадкоємця престолу. А принц Гаррі не отримає нічого.

Завдяки спадку прабабуся синів Чарльза і Діани хотіла захистити фінансове майбутнє принца Гаррі.

Раніше ми розповідали, що про втечу Меган Маркл і принц Гаррі з палацу знімуть фільм.

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