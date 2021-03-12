Мільйони доларів: розкрита сума спадщини принца Гаррі від принцеси Діани

Завдяки цим грошам Меган і Гаррі вдалося переїхати до США

У скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі розповів, що їм з Меган Маркл не вдалося б переїхати до США, якби не гроші його мами. Розмір спадщини він так і не розкрив, але з'ясуванням цієї інформації зайнялися ЗМІ.

"У мене є гроші, які мені залишила мама. Без цієї суми ми б не зважилися на цей крок", – розповів Гаррі.

Як пише портал Page Six, спочатку сума спадщини, отриманої молодшим сином принцеси Діани, дорівнювала 8 900 000 доларів, але завдяки інвестиціям за останні роки її розмір зріс до 13 000 000 доларів.

Принцеса Діана з принцами Вільямом і Гаррі Фото: Getty Images

Крім того, принцу Гаррі і Меган Маркл під час переїзду до США вдалося заощадити також на житлі. Спочатку пара жила в Канаді в будинку друга, а потім переїхала до Лос-Анджелесу в будинок медіамагната Тайлера Перрі.

Нагадаємо, королівська родина спростувала одне з найскандальніших заяву Меган і Гаррі про расизм в королівській родині.

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