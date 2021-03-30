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Їх тримають на відстані: як Єлизавета II поставила на місце Меган і Гаррі

Сьогодні, 19:45

Королева Великобританії відмовилася від допомоги онука і його дружини

Минуло вже більше трьох тижнів після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке вони дали американській телеведучій Опри Вінфрі.

У бесіді Меган і Гаррі звинуватили британську королівську сім'ю мало не в усіх смертних гріхах, після чого ті досі оговтуються.

Гаррі і Меган говорили про цькування Маркл з боку сім'ї, про расизм і "змови". А перед своїм переїздом і складанням королівських повноважень вони, як виявилося, намагалися запропонувати програму "толерантності" та "інклюзивності" Єлизаветі II і всім іншим членам сім'ї.

Королівський кореспондент Vanity Fair Кеті Ніколл заявила, що Її Величність "відхилила план Меган і Гаррі" з розвитку ідеї інклюзивності в Букінгемському палаці. Мовляв, королева Єлизавета II і так в курсі, що їм потрібно розвивати в родині і серед співробітників палацу, а що ні. Про це повідомляє Stuff з посиланням на Entertainment Tonight.

Єлизавета II; принц Гаррі та Меган Маркл
Єлизавета II; принц Гаррі та Меган Маркл
Єлизавета II; принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Кажуть, що королева нібито найняла "коуча з інклюзивності", який допоможе сім'ї працювати і розвиватися в більш сучасному руслі.

"Гаррі і Меган дуже хотіли б взяти участь в обговоренні того, як палац може стати більш різноманітним місцем роботи. Але у мене таке відчуття, що все це відбуватиметься всередині палацу, без них. Їх навмисно тримають від цього на відстані", – заявила Кеті Ніколл.

Після переїзду до США і відмови від повноважень Гаррі і Меган розірвали всі зв'язки з палацом і придворними, і тому, за словами Ніколл, "у них дійсно немає причин брати участь у цих обговореннях".

Нагадаємо, князь Монако різко розкритикував Меган Маркл і принца Гаррі за болтовство на інтерв'ю.

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