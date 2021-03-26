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Князь Монако різко розкритикував Меган Маркл і принца Гаррі за болтовство на інтерв'ю

Сьогодні, 18:32

Альбер II відмовився підтримувати вибір принца Гаррі та його дружини

Інтерв'ю принца Гаррі й Меган Маркл Опрі Вінфрі, яке викликало світовий резонанс, прокоментував і князь Монако Альбер II. Він заявив, що розуміє тиск, з яким стикаються подружжя, але вважає їхні публічні бесіди недоречними.

Як повідомляє Daily Mail, 63-річний Альбер II, він же є і сином покійної акторки Грейс Келлі, різко розкритикував інтерв'ю Меган і принца Гаррі. На його думку, некоректно публічно демонструвати своє невдоволення мільйонам глядачів. Князь Монако вважає, що подружжя повинні були обговорити всі проблеми особисто з палацом.

Князь Монако Альбер II
Князь Монако Альбер II
Фото: Getty Images

"Мене це трохи турбувало. Я можу зрозуміти, чому виникло це невдоволення, але не вважаю, що інтерв'ю на телебаченні відповідний майданчик для таких обговорень", – сказав він.

Коли ведуча поцікавилася у князя Монако, як він ставиться до принца Гаррі, той сказав, що бажає принцу Гаррі успіхів в роботі та в новій главі життя. Альбер II зазначив, що сподівається, що у принца Гаррі вистачить розсудливості та мудрості, щоб зробити правильний вибір.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Instagram

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон стала на бік розлюченого принца Вільяма після інтерв'ю Меган і Гаррі.

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принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл Альбер II
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