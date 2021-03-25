Принц Гаррі після скандалу з сім'єю заговорив про "мужність і самосвідомість"

Герцог Сассекський вступив на посаду керівника стартапа

Як ми вже повідомляли, після переїзду до США, сварки з сім'єю і скандального інтерв'ю принц Гаррі знайшов дві роботи. Одна з них – в BetterUp, компанії по кар'єрному коучінгу та психічному здоров'ю.

Як новий керівник BetterUp, принц Гаррі буде працювати над тим, щоб оживити розмови про психічне здоров'я. Він вважає, що абсолютно всі можуть знайти в собі внутрішню силу, розвинути стійкість і впевненість. Про це принц написав у своїй першій мотиваційній промові в Instagram компанії.

"Оптимізація – це не про те, щоб виправити щось зламане. Це про те, щоб стати кращою версією себе, незалежно від того, що життя підкидає нам – кимось, хто готовий до наступного виклику і може зустрічати невдачі з мужністю, упевненістю і самосвідомістю", – написав принц Гаррі.

Герцог Сассекський на відкритті збірної Великобританії на Invictus Games The Hague 2020 Фото: Getty Images

Друга робота принца Гаррі – в Інституті Аспена, який займається боротьбою з дезінформацією.

Раніше стало відомо, коли насправді відбулося весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

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