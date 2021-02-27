Принц Гаррі назвав головну причину, чому покинув королівську сім'ю

Герцог Сассекський у всьому звинуватив "токсичну" пресу

Минулого тижня Букінгемський палац офіційно підтвердив, що Меган Маркл і принц Гаррі не повернуться в королівську сім'ю. У бесіді з Джеймсом Корденом онук королеви Єлизавети II назвав причину, з якої, власне, стався "мегзіт".

Принц Гаррі звинуватив "токсичну" британську пресу в тому, що він відмовився від королівського життя. Він заявив, що негативне висвітлення його родини "руйнує" його психічне здоров'я.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

"Ви знаєте, це було дійсно складне середовище, я гадаю, багато людей бачили. Всі ми знаємо, якою може бути британська преса, і це руйнувало моє психічне здоров'я. Тож я зробив те, що зробив би кожен чоловік і кожен батько", – поділився Гаррі.

Але брат принца Вільяма наполіг на тому, що продовжить роботу над благодійними проєктами, і додав, що державна служба – це його "життя".

У принца Гаррі та Меган Маркл були непрості стосунки з британською пресою. Пара відмовилася співпрацювати із чотирма газетами, які вона звинуватила в неправдивому й агресивному висвітленні подій.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися