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Принц Вільям і Кейт Міддлтон обурені вчинком Меган Маркл і принца Гаррі: "Це за межею допустимого"

Сьогодні, 18:17

Герцоги Кембриджські відреагували на майбутнє інтерв'ю

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі ще не вийшло, але королівська сім'я вже встигла відреагувати.

Як повідомив інсайдер виданню US Weekly, що принц Вільям і Кейт Міддлтон не в захваті від рішення герцогів Сассекських розповісти про вихід з королівської сім'ї і планах на майбутнє в ефірі американського ТБ.

Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям і принц Гаррі
Фото: Getty Images

"Для них це за межею допустимого. Особливо зараз, в той момент, коли принц Філіп перебуває в лікарні. Вони просто вражені", – розповів інсайдер.

Раніше в ЗМІ вже з'являлася інформація, що принц Вільям побоюється, що його брат може повторити помилку мами. Йдеться про інтерв'ю принцеси Діани в 1995 році, в якому вона прокоментувала розлучення з принцом Чарльзом і вимовила свою знамениту фразу: "В цьому шлюбі нас завжди було троє", натякаючи на стосунки спадкоємця британського престолу з Каміллою.

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II виступить зі зверненням в день інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

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