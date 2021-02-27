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Принц Гарри назвал главную причину, по которой покинул королевскую семью

Сегодня, 09:25

Герцог Сассекский во всем обвинил "токсичную" прессу

На прошлой неделе Букингемский дворец официально подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в королевскую семью. В беседе с Джеймсом Корденом внук королевы Елизаветы II назвал причину, по которой, собственно, произошел "Мегзит".

Принц Гарри обвинил "токсичную" британскую прессу в его уходе из королевской жизни. Он заявил, что негативное освещение его семьи "разрушает" его психическое здоровье.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

"Вы знаете, что это была действительно сложная среда, я думаю, многие люди видели. Все мы знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье. Так что я сделал то, что сделал бы любой муж и любой отец", – поделился Гарри.

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Но брат принца Уильяма настоял на том, что продолжит работу над благотворительными проектами, и добавил, что государственная служба – это его "жизнь".

У принца Гарри и Меган Маркл были непростые отношения с британской прессой. Пара отказалась сотрудничать с четырьмя газетами, которые они обвинили в ложном и агрессивном освещении событий.

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