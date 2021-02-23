Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Єлизавета II "відібрала" ефірний час у Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 09:28

Королівська родина з'явиться на телебаченні на кілька годин раніше, ніж герцоги Сассекські

Ми вже писали, що Меган Маркл і принц Гаррі дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі, і які через це можуть бути наслідки. Це буде їхній перший великий виступ на телебаченні з моменту їхніх заручин, і він вийде в ефір через кілька годин після королівської сім'ї.

Канал BBC покаже телешоу за участі королеви Єлизавети II, принца Чарльза, принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які виступлять з промовою на честь Дня співдружності, який через пандемію поточного року відбудеться онлайн.

Королева Британії Єлизавета II
Королева Британії Єлизавета II
Фото: Getty Images

Трансляція вийде в ефір у неділю, 7 березня – саме в той день, що й 90-хвилинний випуск Опри з герцогами Сассекськими на каналі CBS. Зазначимо, що через різницю в часі інтерв'ю Меган і Гаррі у Великій Британії покажуть рано вранці 8 березня.

Читайте також:
Меган Маркл і принц Гаррі чекають на другу дитину: ім'я, громадянство і черга на престол майбутнього малюка

Цей спецвипуск глядачі побачать через кілька тижнів після того, як Меган Маркл оголосила про свою вагітність, і після того, як вони з Гаррі офіційно підтвердили, що не повернуться в королівську сім'ю.

Очікується, що герцоги Сассекські розкажуть про рішення залишити рідний дім Гаррі й умови "мегзіту", про переїзд до США та плани на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі без вагітної Меган Маркл повернеться до Британії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Меган і Гаррі відмовилися від титулу: хто ще з королівських спадкоємців зробив так само Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото Принцеса Євгенія вперше показала новонародженого сина - правнука Єлизавети II
Єлизавета II принц Гаррі Королівська сім'я Меган Маркл королева Єлизавета II
Реклама

Новини партнерів

Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярні статті

Вчора, 19:16Зірково

Оля Полякова пожартувала над Аліною Гросу та отримала від неї відповідь – відео

Вчора, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Вчора, 15:12Смачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

Вчора, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Вчора, 13:05Зірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Вчора, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Вчора, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

21 лютогоЗірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

21 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

21 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

21 лютогоEvents

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Новини партнерів

Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Шоколадный торт Минутка без выпечки из печенья (рецепт)
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Вера Брежнева "лишилась" своей фирменной родинки на лице
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Начиналось с почек: что произошло с Сергеем Бабкиным
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов
Соломия Витвицкая и её муж разводятся: история любви супругов

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти