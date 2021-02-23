Єлизавета II "відібрала" ефірний час у Меган Маркл і принца Гаррі

Королівська родина з'явиться на телебаченні на кілька годин раніше, ніж герцоги Сассекські

Ми вже писали, що Меган Маркл і принц Гаррі дадуть інтерв'ю Опрі Вінфрі, і які через це можуть бути наслідки. Це буде їхній перший великий виступ на телебаченні з моменту їхніх заручин, і він вийде в ефір через кілька годин після королівської сім'ї.

Канал BBC покаже телешоу за участі королеви Єлизавети II, принца Чарльза, принца Вільяма і Кейт Міддлтон, які виступлять з промовою на честь Дня співдружності, який через пандемію поточного року відбудеться онлайн.

Королева Британії Єлизавета II Фото: Getty Images

Трансляція вийде в ефір у неділю, 7 березня – саме в той день, що й 90-хвилинний випуск Опри з герцогами Сассекськими на каналі CBS. Зазначимо, що через різницю в часі інтерв'ю Меган і Гаррі у Великій Британії покажуть рано вранці 8 березня.

Цей спецвипуск глядачі побачать через кілька тижнів після того, як Меган Маркл оголосила про свою вагітність, і після того, як вони з Гаррі офіційно підтвердили, що не повернуться в королівську сім'ю.

Очікується, що герцоги Сассекські розкажуть про рішення залишити рідний дім Гаррі й умови "мегзіту", про переїзд до США та плани на майбутнє.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі без вагітної Меган Маркл повернеться до Британії.

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