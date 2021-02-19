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Офіційно: Меган Маркл і принц Гаррі не повернуться в королівську сім'ю

Сьогодні, 16:40

Заяву зробив Букінгемський палац

Хоч принц Гаррі готовий в будь-яку хвилину зірватися і приїхати до Лондона , якщо принцу Філіпу стане гірше. Але ось повертатися до королівських обов'язків герцоги Сассекському не збираються. Таку заяву зробив Букінгемський палац.

Своє рішення принц Гаррі і Меган Маркл підтвердили під час бесіди з королевою Єлизаветою II.

Королівська сім'я
Королівська сім'я
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Пара повинна буде відмовитися від роботи з благодійними організаціями, покровителями яких є. Також принц Гаррі позбутися всіх своїх військових звань і титулів, які йому так важливі.

"Хоча всі засмучені цим рішенням, герцог і герцогиня залишаються дуже улюбленими членами сім'ї", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня принц Гаррі і Меган Маркл дадуть ексклюзивне інтерв'ю Опрі Вїнфрі , в якому розкажуть про життя в палаці, переїзді з Британії до США і другу дитину.

Раніше ми розповідали, що приховує нове фото принца Гаррі і вагітної Меган Маркл.

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