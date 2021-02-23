Вперше після оголошення про вагітність Меган Маркл з'явилася на публіці в сукні за 104 тисячі гривень
Меган Маркл і принц Гаррі взяли участь в діджитал-конференції
Після того як Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися повертатися до королівської сім'ї, вони не збираються зникати з поля зору ЗМІ і шанувальників.
Як пише People, герцоги Сассекські з'явилися на діджитал-конференції Spotify Stream On conference, щоб обговорити свої творчі плани, та розповіли про свій подкаст Archewell Audio.
"Ми використовуємо подкастинг, щоб вести важливі разговори. Ми створили Archewell Audio, щоб переконатися, що ми можемо дати можливість тим голосам, які, можливо, не були чутні, і дізнатися правдиві історії людей", – розповіла Маркл.
Варто зазначити, що це перша поява Меган Маркл після оголошення про вагітність. Для онлайн-виходу герцогиня Сассекська обрала сукню Oscar de la Renta вартістю 3,5 тисячі доларів (104 тисячі гривень. – Ред.)
Раніше ми розповідали, що принц Гаррі може повернутися до Лондона раніше запланованого терміну.
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