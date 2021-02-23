Вперше після оголошення про вагітність Меган Маркл з'явилася на публіці в сукні за 104 тисячі гривень

Меган Маркл і принц Гаррі взяли участь в діджитал-конференції

Після того як Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися повертатися до королівської сім'ї, вони не збираються зникати з поля зору ЗМІ і шанувальників.

Як пише People, герцоги Сассекські з'явилися на діджитал-конференції Spotify Stream On conference, щоб обговорити свої творчі плани, та розповіли про свій подкаст Archewell Audio.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram.com

"Ми використовуємо подкастинг, щоб вести важливі разговори. Ми створили Archewell Audio, щоб переконатися, що ми можемо дати можливість тим голосам, які, можливо, не були чутні, і дізнатися правдиві історії людей", – розповіла Маркл.

Варто зазначити, що це перша поява Меган Маркл після оголошення про вагітність. Для онлайн-виходу герцогиня Сассекська обрала сукню Oscar de la Renta вартістю 3,5 тисячі доларів (104 тисячі гривень. – Ред.)

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі може повернутися до Лондона раніше запланованого терміну.

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