Лікар з Лондона і спеціальна охорона: як пройшли другі пологи Меган Маркл
Перші пологи Меган Маркл пройшли під пильною увагою папараці. Але цього разу герцогині Сассекській вдалося кілька днів приховувати, що вона стала мамою вдруге
Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге тиждень тому. Yа світ з'явилася чарівна дівчинка Лілібет Діана. Варто зазначити, через ім'я дочки герцогів Сассеських вже вибухнув скандал . Поки хтось сперечається про ім'я малечі, джерело наближене до пари вирішив розповісти журналістам, як пройшли другі пологи Меган Маркл.
Як пише People , дружина принца Гаррі народжувала в лікарні Санта-Барбари, яка знаходиться в декількох хвилинах їзди від будинку пари в Монтесіто.
Зазначається, що подружжя обрало цю лікарню не тільки через зручне розташування, але через те що установа засновано жінками. Крім американського лікаря, на пологах Меган Маркл була і Гоурі Мота, яка була присутня на перших пологах герцогині.
"Другим важливим пунктом була безпеку і конфіденційність. У Меган і Гаррі була спеціальна група охорони, яка розміщувалася прямо в лікарні ", – розповіло джерело.
Нагадаємо, свою дочку Меган Маркл і принц Гаррі назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь Єлизавети II і принцеси Діани.
Зазначимо, Лілібет матиме подвійне громадянство, як і її старший брат Арчі. Меган Маркл – американка, тому її діти автоматично отримують громадянство США.
95-річна королева Британії була проінформована про народження правнучки ще до того, як про це дізнався весь світ і отримала кілька знімків новонародженої.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, королева пробачила принца Гаррі і Меган Маркл за скандальні одкровення. Єлизавети II вже запросила Гаррі пообідати з нею в Віндзорському замку, коли він прибуде з США на церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані. Відомо, що Меган Маркл залишиться вдома.
Дивіться в сюжеті, як королева Єлизавета II відреагувала на народження правнучки:
Раніше ми розповідали, що дочка Меган Маркл і принц Гаррі 8 в черзі на престол.
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