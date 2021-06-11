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Лікар з Лондона і спеціальна охорона: як пройшли другі пологи Меган Маркл

Сьогодні, 16:20

Перші пологи Меган Маркл пройшли під пильною увагою папараці. Але цього разу герцогині Сассекській вдалося кілька днів приховувати, що вона стала мамою вдруге

Як пройшли другі пологи Меган Маркл
Як пройшли другі пологи Меган Маркл
Фото: Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі стали батьками вдруге тиждень тому. Yа світ з'явилася чарівна дівчинка Лілібет Діана. Варто зазначити, через ім'я дочки герцогів Сассеських вже вибухнув скандал . Поки хтось сперечається про ім'я малечі, джерело наближене до пари вирішив розповісти журналістам, як пройшли другі пологи Меган Маркл.

Як пише People , дружина принца Гаррі народжувала в лікарні Санта-Барбари, яка знаходиться в декількох хвилинах їзди від будинку пари в Монтесіто.

Як пройшли другі пологи Меган Маркл
Як пройшли другі пологи Меган Маркл
Фото: Getty Images

Зазначається, що подружжя обрало цю лікарню не тільки через зручне розташування, але через те що установа засновано жінками. Крім американського лікаря, на пологах Меган Маркл була і Гоурі Мота, яка була присутня на перших пологах герцогині.

"Другим важливим пунктом була безпеку і конфіденційність. У Меган і Гаррі була спеціальна група охорони, яка розміщувалася прямо в лікарні ", – розповіло джерело.

Нагадаємо, свою дочку Меган Маркл і принц Гаррі назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь Єлизавети II і принцеси Діани.

Зазначимо, Лілібет матиме подвійне громадянство, як і її старший брат Арчі. Меган Маркл – американка, тому її діти автоматично отримують громадянство США.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі
Фото: Instagram

95-річна королева Британії була проінформована про народження правнучки ще до того, як про це дізнався весь світ і отримала кілька знімків новонародженої.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, королева пробачила принца Гаррі і Меган Маркл за скандальні одкровення. Єлизавети II вже запросила Гаррі пообідати з нею в Віндзорському замку, коли він прибуде з США на церемонію відкриття пам'ятника принцесі Діані. Відомо, що Меган Маркл залишиться вдома.

Дивіться в сюжеті, як королева Єлизавета II відреагувала на народження правнучки:

Раніше ми розповідали, що дочка Меган Маркл і принц Гаррі 8 в черзі на престол.

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