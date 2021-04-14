Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анна Богдан з Холостяка зізналася, чи спілкується з колишнім чоловіком – ексголовою Офісу президента

Сьогодні, 16:31

Учасниця реаліті "Холостяк" була одружена з Андрієм Богданом, ексголовою Офісу президента. Пара була разом три роки

Учасниця реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан з перших хвилин свого перебування на проєкті не приховувала, що була одружена з відомим юристом і політиком. Це стало сюрпризом для багатьох, адже Андрій Богдан ніколи не згадував, що був одружений двічі.

Анна та Андрій Богдан
Анна та Андрій Богдан
Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана, instagram.com/hannastorozhuk

Відповідаючи на запитання підписників, Анна зізналася, що після розлучення не спілкувалася зі своїм ексчоловіком.

"Андрій Богдан якось відреагував на те, що СТБ часто його згадує? Піаряться на ньому", – поцікавився у Богдан підписник.

"Ми не спілкуємося, тому не знаю його думку з цього приводу", – відповіла Анна.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що в Мережі зазначено, що Андрій Богдан до 2019 року був одружений з Ольгою, з якої виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.

Анна зізналася, що вони з Андрієм були разом три роки, півтора з яких – в шлюбі.

Раніше стало відомо, хто залишив шоу "Холостяк-11" в шостому випуску.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Холостяк-11: як учасниці виглядають без макіяжу. Ми порівняли фото до і після Холостяк Михайло Заливако показав, як виглядав в ранньому дитинстві. Такий милий! (фото) Ніякого макіяжу і трохи еротики: як пройшов шостий випуск Холостяка-11
Анна Богдан Андрей Богдан Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Волочкова обескуражила свежими кадрами с "любимым"
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться
Работа на дому в Харькове. Куда и за сколько можно устроиться

Популярні статті

Сьогодні, 10:29Смачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

Сьогодні, 05:56Психо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

Вчора, 17:54Смачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

Вчора, 17:48Зірково

Одна з учасниць фотосесії в Дубаї заявила, що моделей змусили вийти на балкон голими

Вчора, 14:47Фаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Вчора, 13:45Зірково

Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

Вчора, 12:11Смачно

Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

Вчора, 05:08Психо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

Вчора, 00:31Фаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

12 квітняEvents

Як правильно сушити білизну після прання: кілька хитрощів

12 квітняЗірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

12 квітняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

12 квітняЗірково

Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

12 квітняЗірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

12 квітняФаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

12 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

Новини партнерів

Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Джамала выставила напоказ своего сына
Джамала выставила напоказ своего сына
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти