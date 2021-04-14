Анна Богдан з Холостяка зізналася, чи спілкується з колишнім чоловіком – ексголовою Офісу президента

Учасниця реаліті "Холостяк" була одружена з Андрієм Богданом, ексголовою Офісу президента. Пара була разом три роки

Учасниця реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан з перших хвилин свого перебування на проєкті не приховувала, що була одружена з відомим юристом і політиком. Це стало сюрпризом для багатьох, адже Андрій Богдан ніколи не згадував, що був одружений двічі.

Анна та Андрій Богдан Фото: Facebook-сторінка Андрія Богдана, instagram.com/hannastorozhuk

Відповідаючи на запитання підписників, Анна зізналася, що після розлучення не спілкувалася зі своїм ексчоловіком.

"Андрій Богдан якось відреагував на те, що СТБ часто його згадує? Піаряться на ньому", – поцікавився у Богдан підписник.

"Ми не спілкуємося, тому не знаю його думку з цього приводу", – відповіла Анна.

Скріншот: Instagram

Зазначимо, що в Мережі зазначено, що Андрій Богдан до 2019 року був одружений з Ольгою, з якої виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.

Анна зізналася, що вони з Андрієм були разом три роки, півтора з яких – в шлюбі.

Раніше стало відомо, хто залишив шоу "Холостяк-11" в шостому випуску.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися