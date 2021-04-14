Анна Богдан з Холостяка зізналася, чи спілкується з колишнім чоловіком – ексголовою Офісу президента
Учасниця реаліті "Холостяк" була одружена з Андрієм Богданом, ексголовою Офісу президента. Пара була разом три роки
Учасниця реаліті "Холостяк-11" Анна Богдан з перших хвилин свого перебування на проєкті не приховувала, що була одружена з відомим юристом і політиком. Це стало сюрпризом для багатьох, адже Андрій Богдан ніколи не згадував, що був одружений двічі.
Відповідаючи на запитання підписників, Анна зізналася, що після розлучення не спілкувалася зі своїм ексчоловіком.
"Андрій Богдан якось відреагував на те, що СТБ часто його згадує? Піаряться на ньому", – поцікавився у Богдан підписник.
"Ми не спілкуємося, тому не знаю його думку з цього приводу", – відповіла Анна.
Зазначимо, що в Мережі зазначено, що Андрій Богдан до 2019 року був одружений з Ольгою, з якої виховував чотирьох дочок: Вікторію, Анастасію, Катерину і Софію.
Анна зізналася, що вони з Андрієм були разом три роки, півтора з яких – в шлюбі.
Раніше стало відомо, хто залишив шоу "Холостяк-11" в шостому випуску.
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