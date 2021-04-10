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Ніякого макіяжу і трохи еротики: як пройшов шостий випуск Холостяка-11

Сьогодні, 01:10

Дізнайтеся найцікавіші подробиці шостого епізоду

Пройшов шостий випуск реаліті "Холостяк-11", в якому відразу дві дівчини залишили проєкт.

У нашому матеріалі читайте про найяскравіші моменти шостого епізоду, який був сповнений поцілунків і екстриму.

Притулок та кінський гній

Як ви пам'ятаєте, минулого тижня "холостяк" з дівчатами вирушив до Львова. Цього тижня вони залишалися там же. Михайло вирішив влаштувати дівчатам перевірку на милосердя і вміння співчувати. Заливако приїхав з учасницями в притулок для тварин, які колись постраждали від рук людини.

З Танею Михайло взагалі розгрібав кінський гній. До речі, дівчина з дитинства боялася коней, тому в стайні їй було дуже некомфортно. Але завдяки "холостяку" їхнє міні-побачення пройшло успішно.

Скріншот: кадр з відео

No makeup

Оскільки на тваринах щорічно тестується величезна кількість косметичних засобів, Михайло запропонував всім дівчатам на цілий тиждень відмовитися від макіяжу. Було досить незвично бачити деяких з них без мейк-апу.

Скріншот: кадр з відео

Instagram-детектор і "гарячі" відео

Цей момент настав! Михайло Залівако зайшов в Instagram-профілі учасниць і подивився їхні фото! Дівчата про це не знали, і Михайло відкрив для себе всіх учасниць з нового боку. Наприклад, його здивувала велика кількість відретушованих і "журнальних" фото в профілі Юлі "Зайки". У інших дівчат Заливако виявив досить відверті знімки, від чого "холостяк" прийшов в шок.

Всіх дівчат, хто постив відверті і зухвалі фото в Instagram, він запросив на особливе побачення.

Скріншот: кадр з відео

Що було на побаченні?

На рандеву Михайло запросив Джессіку, Лізу, Катю і Розалі. Дівчата по черзі знімалися з "холостяком" для відеоролика про першу долікарську допомогу.

Усім дівчатам провели інструктаж, і вони повинні були повторити дії з надання допомоги з Михайлом. Відеозйомка мала трохи еротичний характер!

Не було нічого "такого", просто Михайло весь час був наполовину роздягнений, як і учасниці. Все це було влаштовано тому, що завдяки цьому легкому нальоту еротики легше привернути увагу багатьох людей до проблеми надання першої допомоги.

Скріншот: кадр з відео

Коротше кажучи, не просто навчальне відео зняли, а додали перчинку.

До речі, Джесіці дісталася роль дівчини, що потонула, а Михайло робив їй штучне дихання рот у рот. Звичайно, дівчина скористалася моментом і поцілувала "холостяка" на очах у суперниць.

Скріншот: кадр з відео

Побачення з Анею

Оскільки Анна Богдан довгий час хворіла і сиділа на самоізоляції, "холостяк" вирішив влаштувати дівчині особисте побачення. Пара прийшла на стадіон і влаштувала банджі-джампінг.

Скріншот: кадр з відео

Висота – 34 метри, внизу – крісла уболівальників. Було страшно, але і Анна, і Михайло все-таки зважилися на стрибок. Пізніше пара вечеряла в ресторані, де стався їхній перший поцілунок.

Скріншот: кадр з відео

Акторський талант

Після цього у Михайла було подвійне побачення з Юлею "Зайкою" і Дашею. Заливако покликав на рандеву тренера з акторської майстерності, який змусив трійцю багато імпровізувати і розігрувати сценки.

Скріншот: кадр з відео

І ... знову поцілунок! Юля "Зайка" отримала те, що хотіла. На особистому побаченні вона прямо задала Міші запитання: "Може поцілуємося?"

Скріншот: кадр з відео

Зазвичай після спільного побачення хтось із дівчат залишає реаліті, однак на цей раз і Юля, і Даша залишилися на проєкті.

Раніше ми повідомляли, як пройшов п'ятий випуск "Холостяка-11".

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