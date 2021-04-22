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Потап приревнував Настю Каменських до друга сім'ї в Мексиці. Співачці довелося все пояснювати

Сьогодні, 17:19

Продюсер таємно прилетів до дружини в Мексику, де вона знімає своє реаліті-шоу. Для співачки це стало великим сюрпризом

В п'ятому випуску "Девочки рулят", нового реаліті Насті Каменських, її подруга, Анна Андрійчук, зробила співачці великий сюрприз – організувала зустріч Насті і Потапа, який скучив за коханою і таємно прилетів до Мексики. Але все пройшло не так гладко, як хотілося б.

За словами Потапа, він думав, що з Настею в домі будуть знаходитися її мама Лідія, Аня і менеджери Ілона і Валерія. Але пізніше з'ясувалося, що крім дівчат, в їхньому будинку буде жити друг сім'ї Олександр.

"Я трохи не зрозумів появу Алехандро. Це мій друг, я його люблю, поважаю, але чому він першим з'явиться в будинку дівчаток, а не я? По-перше, вони повинні були бути самі, а тут з'являється чоловік. Але тоді це вже не "Дівчата рулять", а "Дівчата рулять і Алехандро". Так чому б там не з'явився Потап?" – обурився продюсер.

Потап и Настя Каменських
Потап и Настя Каменських
Фото: пресслужба

За словами Насті, Алехандро прилетів до Мексики, в місто Тулум, де в готелях зовсім не було місць, тому вони з дівчатками запропонували чоловікові пожити в їхньому будинку.

"Треба, щоб все відповідало обіцяному, не повинно бути недомовок", – відповів їй Потап, на що Настя кокетливо заявила: "Мені подобається, що ти мене ревнуєш".

Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап
Фото: пресслужба

Незважаючи на невелику сцену ревнощів, Настя і Потап встигли відвідати місцеву студію звукозапису, де Каменських записала нову пісню.

Мотиви майбутнього нового латиноамериканського треку шанувальники змогли почути в самому реаліті. Це буде реггетон з мексиканським вайбом. Назва поки залишається в таємниці, але шанувальники вперше побачили, як співачка записує треки. Почувши акорди, Настя почала наспівувати майбутній хіт, а пізніше грати на синтезаторі, придумуючи нову тональність.

Нагадаємо, Настя Каменських випустила новий танцювальний трек "Ма".

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