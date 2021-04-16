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Настя Каменських закликала чоловіків не соромитися казати про свої почуття – слухайте новий трек "Ма"

Сьогодні, 12:14

Співачка випустила трек "Ма" з нового альбому "Червоне вино". Артистка присвятила пісню чоловікам, які соромляться зізнаватися у своїй симпатії до красунь

Співачка Настя Каменських, яка зізналася в панічних атаках, випустила новий танцювальний трек "Ма". У запальній пісні артистка показала ще одну свою грань – цього разу вона заспівала про чоловіків, які часом соромляться підійти до вподобаної красуні.

У своєму Instagram-акаунті Настя Каменських зазначила, що обожнює дні прем'єр.

"Кожна дівчина мріє почути: "А твої очі magical...", "Я за тобою божеволію...", – написала співачка.

Настя Каменських
Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

"Не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнатися в симпатії. Навіть якщо це випадкове знайомство. Адже ми дівчата намагаємося бути чарівними не тільки для себе, але і для чоловіків. Хочемо знайти того єдиного і гідного. Тому трек "Ма" не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду. Вона зустрічається на танцполах на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку все життя шукав. І відпустивши весь сором, знявши завісу страху, все відбувається зовсім інакше. Залишається тільки підійти та сказати їй бажані слова: "Від такої краси я просто полетів", – поділилася Настя Каменських.

Каменських також анонсувала дату прем'єри альбому "Червоне вино", який вийде 14 травня.

Раніше Настя Каменських показала фото в купальнику до схуднення.

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Настя Каменських
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