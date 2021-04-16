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Коли Настя Каменських стане мамою, а Тіна Кароль зустріне своє кохання: прогноз астролога

Сьогодні, 14:31

Сьогодні вночі починається весняний зорепад Ліріди. Астролог-нумеролог підготувала передбачення для українських зірок

16 квітня починається весняний зорепад Ліріди, який триватиме до 25 квітня. У цей період можна не тільки загадувати бажання, а й заглядати в майбутнє. Тому астролог-нумеролог Айсулу Ахімова зробила передбачення українським зіркам на майбутнє. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" астролог розповіла, вийде Тіна Кароль знову заміж, чому Насті Каменських варто почекати з народженням первістка, а кому із знаменитостей час купувати пелюшки.

За словами астролога-нумеролога, зіркова блондинка Тіна Кароль , яка вже багато років самотня, нарешті зустріне своє кохання. Більш того, суджений співачки ось-ось постукає в її двері.

"Вона може зустріти свого чоловіка, а точніше, до 6 листопада, в перший тиждень місяця це станеться. А в цілому в її нумерології стоїть не один шлюб, – зазначила астролог-нумеролог Айсулу Ахімова. – А ще у неї може бути не одна дитина і якщо говорити конкретно про вагітність, то цей рік дуже сприятливий для цього ".

Тіна Кароль в сукні від David Koma
Тіна Кароль в сукні від David Koma
Фото: instagram.com/tina_karol

Зіркове подружжя Потапа і Настю Каменських небесні світила попереджають про непростий період.

"Цей рік у них пройде на енергетичному спаді, тому дуже важливо харчуватися енергією. Планети підказують, що Потапу та Насті Каменських краще жити ближче до землі, тобто не в висотках і хмарочосах. Саме земля буде давати їм енергію ", – радить зірок астролог.

Настя Каменських і Потап
Настя Каменських і Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Зірки дійсно зараз живуть у власному будинку в передмісті Києва . Крім того, астролог радить подружжю не поспішати з народженням дітей, а зосередитися на кар'єрі:

"Що стосується народження дітей, їм краще почекати до наступного року і вже після дня народження Насті, не раніше осені, підходити до цього питання", – коментує Айсулу Ахімова.

Зате Наді Дорофєєвій та Володимиру Дантесу саме час купувати пелюшки.

"Для них це дуже хороший рік, якщо зараз, в найближчі 2-3 місяці, вони зважаться і завагітніють, то в такий період народяться дуже цікаві дітки – сильні і харизматичні", – розповіла астролог-нумеролог.

Дантес и Надя Дорофєєва
Дантес и Надя Дорофєєва
Фото: instagram.com/vladimirdantes

Але якщо Надя і Вова не зважаться стати батьками зараз, то чекати первістка доведеться не раніше ніж через два-три роки – переконує експерт. А ось улюбленець жінок і секс-символ української сцени Олег Винник також здивує своїх шанувальниць. За прогнозами астролога, в родині співака відбудеться велика радість. Але Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя, тому швидше за все це залишиться за кадром. Але хоч би що віщували зірки, приймати важливі рішення завжди – людям.

Дивіться програму "Ранок з Україною" по буднях о 6:30 на телеканалі "Україна".

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