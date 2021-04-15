Мене просто розірвало на шматки: Настя Каменських зізналася в панічних атаках – Потап в шоці

Співачка Настя Каменських здивувала шанувальників несподіваною заявою про стан свого здоров'я. Після втрати рідної людини у артистки почалися панічні атаки

Співачка Настя Каменських, яка раніше показала фото в купальнику до схуднення, зізналася, що після смерті батька у неї почалися панічні атаки. За словами артистки, найстрашніше, що їх неможливо контролювати. І один з таких інцидентів стався під час поїздки Насті Каменських в Тулум в Мексику, куди вона вирушила з мамою і подругою знімати реаліті-шоу "Дівчата рулять". Тому артистка вирішила пройти місцевий лікувальний обряд.

У відео, опублікованому на YouTube-каналі Насті Каменських, був показаний епізод, як зі співачкою трапилася панічна атака прямо в ресторані посеред дня.

Скріншот YouTube NKofficial

"Я нікому не розповідала, але я перехворіла на корону. Як лікар сказав, що це такі наслідки. Ми їхали в Мексику і я дуже розраховувала, що це не повториться. Але, як бачите, мене просто розірвало на шматки. Просто емоції почали бити, вивалюватися назовні ", – сказала Настя Каменських.

Тому співачка вирішила пройти древній містичний ритуал племен мая – Темаскаль (в перекладі з мови ацтеків – "будинок гарячих каменів").

YouTube NKofficial

Ритуал допомагає звільнити свої почуття та емоції назовні, зняти блоки й обмеження.

За фактом, це церемонія прийняття лазні з цілющими травами, під час якої шаман вводить присутніх в якийсь транс, співає і вдаряє в бубон.

Після церемонії співачка і її подруга вийшли зі сльозами на очах.

Настя Каменських Фото: instagram.com/kamenskux

Тим часом на випуск шоу Каменських відреагував її чоловік Потап. Він був шокований побаченим.

"Ви хочете, щоб у мене серце зупинилося! Панічні атаки! Ви серйозно?! Настя – марш додому!" – написав Потап в Instagram.

Раніше alyona alyona повторила грайливий образ Насті Каменських.

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