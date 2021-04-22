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Потап приревновал Настю Каменских к другу семьи в Мексике. Певице пришлось объясняться

Сегодня, 17:19

Продюсер тайно прилетел к супруге в Мексику, где она снимает свое реалити-шоу. Для певицы это стало большим сюрпризом

В пятом выпуске "Девочки рулят", нового реалити Насти Каменских, ее подруга, Анна Андрийчук, сделала певице большой сюрприз – организовала встречу Насти и Потапа, который соскучился по любимой и тайно прилетел в Мексику. Но все прошло не так гладко, как хотелось бы.

По словам Потапа, он думал, что с Настей в доме будут находиться ее мама Лидия, Аня и менеджеры Илона и Валерия. Но позже выяснилось, что кроме девушек, в их доме будет жить друг семьи Александр.

"Я немного не понял появление Алехандро. Это мой друг, я его люблю, уважаю, но почему он первым окажется в доме девочек, а не я? Во-первых, они должны были быть сами, а тут появляется мужчина. Но тогда это уже не "Девочки рулят", а "Девочки рулят и Алехандро". Так почему бы там не появился Потап?" – возмутился продюсер.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: пресс-служба

По словам Насти, Алехандро прилетел в Мексику, в город Тулум, где в отелях совсем не было мест, поэтому они с девочками предложили мужчине пожить в их доме.

"Надо, чтобы все соответствовало обещанному, не должно быть недомолвок", – ответил ей Потап, на что Настя кокетливо заявила: "Мне нравится, что ты меня ревнуешь".

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: пресс-служба

Несмотря на небольшую сцену ревности, Настя и Потап успели посетить местную студию звукозаписи, где Каменских записала новую песню.

Мотивы предстоящего нового латиноамериканского трека поклонники смогли услышать в самом реалити. Это будет реггетон с мексиканским вайбом. Название пока остается в тайне, но поклонники впервые увидели, как певица записывает треки. Услышав аккорды, Настя начала напевать будущий хит, а позже играть на синтезаторе, придумывая новую тональность.

Напомним, Настя Каменских выпустила новый танцевальный трек "Ма".

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