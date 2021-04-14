alyona alyona повторила грайливий образ Насті Каменських: фотобатл
Українська реп-виконавиця продовжує створювати пародійні сексуальні фото знаменитостей. Вона вже повторила образ Бейонсе і Майлі Сайрус
Українська реп-виконавиця продовжує радувати шанувальників пародіями на фото зірок в рамках PR-кампанії свого альбому Galas . Цього разу alyona alyona повторила фото Насті Каменських.
На опублікованому знімку в Instagram артистка позує на кухні в рожевій футболці і шкарпетках в тон зі шваброю в руці. Повторила alyona alyona і зачіску Каменських.
Під фото реп-виконавиця вирішила висловитися про роль жінки в сучасному суспільстві.
"Коли жінок ховають вдома – я чую" галас ". В наших реаліях є закоренілий стереотип: жінка – домогосподарка, яка повинна прибрати за сім'єю після вечері і витрачати весь свій вільний час на домашні справи. І хоча у великих містах все швидко змінилося, але варто тільки виїхати в провінцію ... Домашні справи, побут часто вважають обов'язком саме жінки. і не дай бог бути кар'єристкою – відразу невдаха і чоловіконенависниця ", – поділилася своїми думками alyona alyona.
Нагадаємо, нещодавно Instagram через скарги користувачів видалив скандальне фото alyona alyona з прапором України.
Раніше alyona alyona порівняла себе з Дорофеєвої. Також реп-виконавиця повторила образ Бейонсе.
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