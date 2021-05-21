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Сербські Бейонсе вибилися у лідери за переглядами на Євробаченні-2021. Ну там є на що подивитися

Сьогодні, 11:26

Вокалістки групи Hurricane показали на сцені міжнародного конкурсу запальні танці. Їхній виступ дуже сподобалося глядачам

Вокалістки з групи Hurricane
Вокалістки з групи Hurricane
Фото: Сьогодні

Після другого півфіналу "Євробачення-2021" у лідери за переглядами абсолютно несподівано вибилися сербські вокалістки Hurricane з піснею Loco Loco.

Співачки показали на сцені міжнародного конкурсу запальні танці у стилі поп-ікони Бейонсе. Ми вже втомилися писати про плагіат, тому скажемо так – дівчата, ймовірно, просто надихалися її творчістю. Сильно надихалися.

Дивіться самі – ось виступ Hurricane:

А це Бейонсе:

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Проте номер сербських виконавиць дуже сподобався фанатам "Євробачення-2021". Відео їхнього виступу вже набрало 1,3 млн переглядів і продовжує триматися у трендах.

Вам також буде цікаво дізнатися, що в трійку лідерів за переглядами увійшли учасниця з Греції Stefania (так, та сама, яку Олег Боднарчук звинуватив у плагіаті) – 520 тисяч переглядів, і представники Фінляндії Blind Channel – 269 тисяч.

Нагадаємо, у першому півфіналі лідируюче місце у трендах YouTube зайняла українська група Go_A.

До речі, Україна виступатиме у другій частині гранд-фіналу "Євробачення", який відбудеться 22 травня.

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Джерело: Сьогодні
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