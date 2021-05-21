Сербські Бейонсе вибилися у лідери за переглядами на Євробаченні-2021. Ну там є на що подивитися
Вокалістки групи Hurricane показали на сцені міжнародного конкурсу запальні танці. Їхній виступ дуже сподобалося глядачам
Після другого півфіналу "Євробачення-2021" у лідери за переглядами абсолютно несподівано вибилися сербські вокалістки Hurricane з піснею Loco Loco.
Співачки показали на сцені міжнародного конкурсу запальні танці у стилі поп-ікони Бейонсе. Ми вже втомилися писати про плагіат, тому скажемо так – дівчата, ймовірно, просто надихалися її творчістю. Сильно надихалися.
Дивіться самі – ось виступ Hurricane:
А це Бейонсе:
Проте номер сербських виконавиць дуже сподобався фанатам "Євробачення-2021". Відео їхнього виступу вже набрало 1,3 млн переглядів і продовжує триматися у трендах.
Вам також буде цікаво дізнатися, що в трійку лідерів за переглядами увійшли учасниця з Греції Stefania (так, та сама, яку Олег Боднарчук звинуватив у плагіаті) – 520 тисяч переглядів, і представники Фінляндії Blind Channel – 269 тисяч.
Нагадаємо, у першому півфіналі лідируюче місце у трендах YouTube зайняла українська група Go_A.
До речі, Україна виступатиме у другій частині гранд-фіналу "Євробачення", який відбудеться 22 травня.
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