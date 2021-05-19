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Україна піднялася на 4 місце в рейтингу вірогідних переможців Євробачення-2021

Сьогодні, 09:39

Україна пройшла у фінал "Євробачення-2021". Раніше в рейтингу букмекерів вона посідала восьме місце, однак все змінилося після вчорашнього півфіналу

Go_A пройшли до фіналу "Євробачення-2021"
Go_A пройшли до фіналу "Євробачення-2021"
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021", в якому виступив український гурт Go_A.

Представників України під час оголошення фіналістів назвали останніми, що змусило понервувати багатьох українців. Тим не менше, Україна – у фіналі! І якщо раніше в рейтингу вірогідних переможців від букмекерів Go_A посідали восьму сходинку, то тепер піднялися на четверту!

У першій трійці, як і раніше, залишаються Італія, Мальта і Франція.

Скріншот: eurovisionworld.com

Нагадаємо, минулої ночі в Роттердамі відбувся перший півфінал "Євробачення-2021" і визначилася десятка фіналістів: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна. Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал пройде 22 травня.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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Go-A Євробачення 2021
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