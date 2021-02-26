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Після скандалу з візажистами Інстасамка розбила скло таксі (відео)

Сьогодні, 09:29

Відео інциденту блогерка опублікувала в своєму Instagram

Російська блогерка Дар'я Зотеєва, вона ж Інстасамка, яку нещодавно звільнили з мультфільму після того, як вона принизила візажистів, відмовилася платити таксисту і розбила скло машини. Відео того, що сталося дівчина опублікувала в Instastories.

У ролику чути, як Інстасамка говорить водієві, щоб той випустив її і щоб розблокував двері авто. Чоловік спокійно просить дівчину заспокоїтися і оплатити поїздку. У відповідь на це Даша починає загрожувати.

Фото: instagram.com/stories/instasamka

"У мене 4 мільйони підписників. Веся ця ганьба буде в Інтернеті. Випустіть мене з машини прямо зараз. Ви утримуєте мене в машині. Мужчина, ви хворий? Я зараз розіб'ю вам скло", – після цих слова Інстасамка дійсно розбила скло автомобіля.

Відео: instagram.com/instasamka

Після вона опублікувала текст, в якому повідомила, що у неї змінився спосіб оплати поїздки, а водій вимагав, щоб вона оплатила поїздку відразу ж, інакше він нікуди не поїде. Чим завершився інцидент – невідомо.

Фото: instagram.com/stories/instasamka

Нагадаємо, що раніше Інстасамку облили зеленкою прямо на вулиці. Деякі зв'язали це зі скандалом, коли блогерша облаяла візажистів за запізнення і спалила їхній гонорар.

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