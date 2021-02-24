TikTok-зірка Даня Вегас про перші гроші і переїзд до Києва: "Ночував на лавках"

Блогер розповів, як заробив перші гроші

Блогер і зірка соцмережі TikTok, на заборону якої збирають підписи в Україні, Даня Вегас в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповів, як йому довелося ночувати на вулиці і заробляти перші гроші.

Даня Вегас народився в Луганській області. Папа хлопчика – підприємець, мама – дитячий психолог. Свої перші гроші Даня почав заробляти, роздаючи листівки, працюючи офіціантом і збираючи меблі.

"Я повний цикл робив: від розробки, розпилу, замовлення з заводу. Збір фурнітури, це ось прям було важко, поперек болів", – згадує блогер і засновник TikTok будинку.

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І тоді хлопець зрозумів, що краще працювати не руками, а...ногами. Знайомі порадили йому спробувати себе в модельному бізнесі. І в 16 років юнак вирішив переїхати з Сєвєродонецька до Києва.

"У мене було 40 доларів, тисяча гривень. Їх вистачило на два дні. На хостел. Він 300 гривень коштував, і ще на їжу на два дні. І все. Почалося виживання. На вулиці ночував, на лавках в основному", – ділиться Даня Вегас в програмі" Зірковий шлях ".

У той період Вегас познайомився з дизайнером Жаном Гріцфельдтом і взяв участь в його показі як модель. Свої перші виходи на подіум хлопець почав постити в Instagram. Також він підробляв акторством в епізодичних ролях, а потім випадково потрапив у популярний серіал "ШКОЛА".

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"Вона мені дала ресурс. Який виражається в підписниках, знайомствах, в професійних навичках, і все це я отримав", – каже блогер.

Тепер у 23-річного Вегаса в Instagram вже 637 тысяч підписників.

"Відео до мільйона переглядів і вище, де я просто говорю на камеру, такий ось у мене контент. Я за єство, за прямоту і любов", – каже Вегас на каналі" Україна ".

Але він пішов ще далі і створив в Києві цілий TikTok-будинок.

"Перш за все, як я запустив будинок, я кликав всіх. Писав, дзвонив артистам, акторам, що, мовляв, давайте, діти, зараз ми тут зробимо. І перші, до кого я постукав – це були MOZGI, першим приїхав Потап", – розповів блогер.

Зараз в TikTok-будинку Вегаса близько 20-ти працівників, музична студія і ігрова кімната. А незабаром буде ще й магазин одягу. Також хлопець мріє організовувати поетичні вечори – він сам пише пісні і співає.

Нагадаємо, зірка TikTok Таїсія Онацкая потрапила в скандал з військовим.

Інтерв'ю з Данею Вегасом для "Зіркового шляху":

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