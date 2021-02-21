Малятко Йода: скандальну Інстасамку облили зеленкою просто на вулиці (фото)

Блогерка не розуміє, кому і навіщо знадобилося це робити

Російська блогерка Дар'я Зотєєва (Інстасамка), яка облаяла візажистів за запізнення і спалила їхній гонорар, повідомила про напад. За словами Інстасамки, невідомий підбіг до неї на вулиці й облив зеленкою.

В Instastories дівчина показала, яка після інциденту. "Тільки що до мене підбігла якась людина біля офісу і вилила на мене зеленку. Ви нормальні взагалі?" – зі сльозами на очах сказала Даша.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життю у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь" . Свіжий випуск – про не тверезих за кермом.

Скріншот: instagram.com/stories/instasamka

Скріншот: instagram.com/stories/instasamka

Незабаром у своєму профілі Інстасамка опублікувала знімок, для якого позувала сидячи на стільці. В руках у неї малюк Йода – персонаж із популярного телесеріалу "Мандалорець". Ймовірно, Зотєєва натякає на те, що вони з зеленим Йодою дуже схожі.

Інстасамка

Фото: instagram.com/instasamka

У коментарях до допису користувачі соцмережі почали тролити блогерку, проводячи паралель між тим, що сталося, і скандалом з візажистами, яких Інстасамка вилаяла і вигнала за те, що ті прийшли до неї із запізненням.

"Візажисти нафарбували?", "Це зробили ті самі візажисти", "Макіяж топ", – пишуть у коментарях.

Раніше стало відомо, що Інстасамку звільнили з мультфільму після того, як вона принизила візажистів.

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