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"Буду знімати ф*гню і збирати лайки": маленька українка кумедно відмовилася від школи (відео)

Сьогодні, 10:13

Дівчинка планує стати успішною блогеркою

Маленька українка Вероніка Дзюбінська публічно відмовилася від школи й несподівано прославилася в інтернеті. Це відео стало вірусним після появи у розважальному випуску на YouTube-каналі "Телебачення Торонто".

За словами дівчинки, їй не потрібно ходити до школи, адже вона планує стати успішною блогеркою.

"Ось ці блогери, які розпаковують якісь ляльки, як раз і популярні. Вони вчилися у школі, але вони ж не знали, що стануть блогерами, а я буду знати... Буду знімати якусь ф*гню, щоб збирати багато лайків і підписників", – аргументувала Вероніка своє небажання робити уроки.

Ролик опубліковано з підписом: "Пощу відео, поки мама забирає документи зі школи".

(@Veronikadziubinska)

Користувачі Мережі засипали Вероніку компліментами.

"Мій найулюбленіший блогер", "Чекаю продовження", "Ставлю лайк, але за умови, що не кинеш школу", "Яка вона мила", – пишуть вони у коментарях.

Ролик на сторінці блогерки-початківця в Instagram зібрав майже 70 тисяч переглядів.

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Нагадаємо, раніше дитина-блогер в ексклюзивному бліц-інтерв'ю розповіла "Сьогодні" подробиці, як кумедні відео про тварин допомогли їй зібрати вже понад 25 тисяч підписників.

До того ми писали про блогерку, якій бабуся випадково надіслала свої оголені фото.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/veronikadziubinska
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